Koldo se reunió en varias ocasiones con José Blanco para "solucionar problemas de empresas"

Koldo García Izaguirre se habría reunido al menos ocho veces con José Blanco, exministro de Fomento, según informa El Español. Los encuentros habrían tenido lugar en un hotel de Madrid y en la sede de Fomento mientras Ábalos era ministro.

Estas reuniones se produjeron entre 2018 y 2021, según el diario, que sostiene que en cada ocasión fueron presenciales y que tenían como objetivo "solucionar problemas de empresas" del lobby Acento Public Affairs, del que José Blanco es socio fundador.

La información señala que se trataba de un hotel madrileño al que solían acudir empresarios, personalidades famosas y también agentes de fútbol, siendo un lugar en el que había privacidad, así como en la sede del Ministerio de Fomento.

A petición de Blanco y para clientes de su lobby

El exministro Blanco era el que pedía el encuentro y solía interesarse por los contratos a los que podían optar las empresas clientes de su lobby. No obstante, el diario ha contactado con José Blanco y éste niega las reuniones: "No me he reunido con Koldo en el Ministerio de Transportes".

"Si tú me dices tal día, tendría que mirar la agenda, porque yo me reúno con 40.000 personas. Por cierto, no habría cometido ningún delito reuniéndome con Koldo", asegura Blanco a El Español, donde también admite que se podría haber producido el encuentro "si había más gente": "Jamás sobre ningún tema del Ministerio y nunca ocho veces".