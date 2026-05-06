Koldo niega las mordidas y señala que Aldama "sí que tiene una organización criminal"

El juicio por el caso Mascarillas continúa su curso en el Tribunal Supremo. En la sesión de este miércoles, la defensa de Koldo García ha alegado que "no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas", resaltando que su papel era el de "llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal".

La defensa del exasesor de Ábalos ha indicado que no solo era la "persona de confianza" en el Ministerio de Transportes, sino que también lo era en el PSOE, ya que "mientras era ministro, era el secretario de Organización". Por tanto, en ese rol, ha afirmado que "no está integrado en ninguna organización criminal" y que no se cumplen los requisitos para acusarle de ello.

Este argumento también ha sido empleado por la defensa de Koldo para sostener que "no hay ninguna prueba" de esos 10.000 euros en mordidas que supuestamente habría recibido por parte de Víctor de Aldama. También ha señalado que el empresario "sí que tiene" una organización criminal".

"No hay ninguna prueba objetiva acreditada, ningún seguimiento, ninguna foto" de estos presuntos pagos, negando que una anotación analizada de "K10.000" se refiera al exasesor de Ábalos. "Pueden ser muchas cosas a la vez", ha sentenciado.

"Aldama sí que tiene una organización criminal"

Señalando al empresario Víctor de Aldama, ha alegado que, en los informes de la UCO "se puede ver que Aldama sí que tiene una organización criminal, consigo mismo o con una serie de actores" socios suyos que, a la hora de comparecer como testigos ante el tribunal "no han abierto la boca".

La defensa de Koldo aseguraba que "no había un plan preconcebido", y que el único "plan para delinquir lo tenía Aldama en su cabeza". También aseguraba que el propósito del empresario no era otro que el de "captar a Mortadelo y Filemón para su organización criminal".

También ironizaba sobre la imposibilidad de conocer con anterioridad el delito a cometer: "la pandemia no estaba en el año 2018 ni en el 2019, nos pilló a todos por sorpresa en el estado de alarma. Con lo cual, salvo que Aldama esté emparentado con la bruja Lola, no podía saber que iba a venir y que se iba a forrar con los negocios de mascarillas".