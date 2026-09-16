Ketty Garat, "perpleja" por la respuesta de Sánchez sobre los migrantes en Ceuta: "Son formas chulescas y matonas"

Nueva sesión en el Congreso de los Diputados donde la crisis migratoria en Ceuta vuelve a ser el tema central. La ciudad autónoma reclama medidas urgentes e inmediatas mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que el Ejecutivo está utilizando todos los medios necesarios para acabar con la crisis lo antes posible.

Sin embargo, la polémica ha estado situada en las palabras del líder socialista al abandonar la cámara baja este miércoles. Preguntado por los medios de comunicación por los 1.000 menores migrantes en Ceuta, Sánchez se ha desentendido y ha señalado a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma. "Eso, pregúntale a Vivas", ha apuntado.

Unas palabras que han indignado a Ketty Garat, periodista y tertuliana en Por Fin. Y es que las declaraciones de Pedro Sánchez son, a su juicio, de una gran "falta de sensibilidad".

"No entiendo esa falta de sensibilidad, esa soberbia, esa falta de empatía, precisamente con una sonrisa, con ese desdén, con esa condescendencia por parte del presidente del gobierno de un asunto tan sensible", explica Garat.

El objetivo del presidente era descargar responsabilidades sobre el Gobierno regional y lo que ha acabado consiguiendo es una mayor indignación por su falta de sensatez y sensibilidad.

El presidente pierde las formas

Las polémicas declaraciones de Sánchez llegan en un momento donde la población ceutí está al límite tras la inacción del Gobierno. Por ello, Ketty Garat considera que su intervención en los pasillos está totalmente fuera de lugar.

"Me parece que denota hasta qué punto el presidente del Gobierno está absolutamente desconectado de la realidad y de las formas que hay que tener en política", subraya.

Asimismo, la periodista ha apuntado que se trata de unas declaraciones que alcanzan lo "chulesco". "Creo que esto ya son unas formas chulescas y un poco matonas. No sé qué le está pasando a este Gobierno", concluye