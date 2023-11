Junts advierte a Sánchez: "Si no avanzamos no apoyaremos ninguna iniciativa de este Gobierno"

Miriam Nogueras (Junts) ha advertido a Pedro Sánchez y ha condicionado su apoyo a los "avances y cumplimientos" en materia económica y de autogobierno: "¿Va a usted a abordar el tema catalán tal y como ha firmado? Toca actuar y dejar de esconder el problema. El debate intenso en Cataluña es el de una sociedad madura y no con problemas de convivencia", ha comenzado.

"Nos sentimos muy orgullosos de defender Cataluña con nuestros defectos que nos hacen ser una nación imperfecta, sí una nación", ha proseguido y ha dejado claro que su apoyo dependerá de los avances en la cuestión catalana: "Para que la legislatura avance, nuestro país, Cataluña, necesita un acuerdo que cambie la historia. Si no se avanza no apoyaremos ninguna iniciativa de su Gobierno. La estabilidad queda sujeta a los avances". Y ha apostillado: "Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte"

Nogueras ha ejemplificado con el 1 de octubre de 2017 lo que no quiere su grupo que se vuelva a repetir: "La participación fue masiva y el apoyo a la independencia superó el 90%. Puigdemont priorizó la vía negociada, no obstante el Gobierno español decidió reprimir el referéndum de forma violenta y se inició un largo periodo de represión. Desde Junts siempre hemos dicho que hay que salir de la espiral de retroceso de los últimos 4 años. Nos teníamos que entender con un partido con el que no nos hemos entendido nunca y en el que no confiamos y un Gobierno en el que no confiamos"

"En lugar de asegurar la estabilidad de la legislatura de entrada habrá que ganársela acuerdo a acuerdo. En lugar de hacer una lista de la compra queremos hablar del supermercado entero", ha vuelto a insistir.

Y ha insistido en su objetivo máximo: "Para nosotros, el compromiso de la independencia es irrenunciable".