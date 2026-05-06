El juez Peinado rechaza archivar el caso de Begoña Gómez e insiste en que la juzgue un jurado

En un auto dictado el pasado martes, el juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado. También pedían archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

Según afirma El Confidencial, ha confirmado así su decisión, tomada el pasado 20 de marzo, de que sea un jurado popular el encargado de juzgar a Begoña Gómez. La mujer del presidente del Ejecutivo está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios del sector privado y apropiación indebida.

Conductas "más propias de regímenes absolutistas"

Peinado cita su auto del pasado 11 de abril para reiterar los indicios contra los acusados y de esta forma repite su alusión, al abordar el presunto tráfico de influencias, a que para encontrar conductas similares a las que atribuye a Begoña Gómez «más propias de regímenes absolutistas», habría que remontarse al reinado de Fernando VII.

En un auto recogido por Europa Press, el magistrado desestima las alegaciones de Gómez, en cuya defensa criticaba que los argumentos del magistrado para dirigir la causa a un jurado son "falaces" o no tenían "la entidad que les da el instructor".

La defensa de Gómez plasmó en un escrito que "la única conclusión" que podía extraerse de la resolución es que estaba siendo investigada "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

El instructor ha rechazado el archivo de la causa que pedían las defensas de los tres imputados, que entendían que no hay indicios racionales de que hubieran cometido delito alguno. También ha citado como testigo el próximo 14 de mayo al empresario José María Torres, quien se habría reunido con Gómez y su asesora Cristina Álvarez, también imputada.