Juan Bravo reclama el retorno de los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta para “recuperar la normalidad”

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular y diputado por Ceuta en dos legislaturas, ha asegurado en una entrevista con Rafa Latorre en ‘Más de uno’ que la situación que atraviesa la ciudad es todavía más grave de lo que reflejan las imágenes. "Cuando estás aquí y ves la realidad, es aún peor de lo que te puedes imaginar", ha afirmado.

Para Bravo, la prioridad debe ser que Ceuta recupere la normalidad mediante el retorno de las personas que accedieron irregularmente a territorio español. A partir de ahí, ha defendido la puesta en marcha de un plan de ayudas económicas a corto plazo y de una estrategia a medio y largo plazo que permita a la ciudad recuperarse.

Reclama la intervención de Frontex en Ceuta

El dirigente popular también ha reclamado la intervención de Frontex, un refuerzo de los medios humanos y tecnológicos y la modernización de la frontera. Según ha explicado, algunos puntos presentan muy pocos obstáculos físicos, especialmente en la zona del espigón, lo que facilita los intentos de entrada cuando baja la marea.

Bravo ha pedido además una reforma legislativa que permita agilizar las devoluciones de quienes accedan a Ceuta desde el mar. En este sentido, ha recordado que el Partido Popular ya presentó una iniciativa en el Congreso para que la entrada por mar sea considerada también una vulneración de la frontera.

Sobre las relaciones con Marruecos, ha defendido una política basada en el “mutuo respeto” y ha acusado al Gobierno de mantener una posición de debilidad frente al país vecino. “Lo que nos importa es cómo actúa nuestro Gobierno para defender dos ciudades tan españolas como Ceuta y Melilla”, ha subrayado, antes de reconocer el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los militares, Protección Civil y el resto de los servicios desplegados en la ciudad.