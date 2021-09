José Luis Ábalos desvela que no ha vuelto a hablar con Sánchez y explica su salida del Gobierno

El pasado 10 de julio, el exministro de Transportes y también exsecretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos, fue uno de los nombres que saltó del equipo de Gobierno de Pedro Sánchez. Conocedor desde el primer momento de la remodelación del Gobierno, pasó de ser uno de los hombres de confianza del presidente a ser apartado del poder.

Tras su retirada, Ábalos ha concedido su primera entrevista en Más Vale Tarde (La Sexta), donde ha reconocido no conocer los motivos por los que Pedro Sánchez decidió prescindir de él como ministro: "Hay cuestiones que ni pregunto", ha afirmado el político, quien ha atribuido su salida al "desgaste personal".

"Evidentemente tengo un cierto desgaste personal y lamentablemente veo que se empeñan en seguir atizando sobre ello. No puedo romper mi silencio, reivindico la privacidad y mis razones personales, pero tienen mucho que ver con la presión que he sufrido durante mucho tiempo", ha apostillado el exministro.

Además, ha asegurado que no se siente decepcionado por el cese: "En tantos años de militancia, 40 de los cuales me los he pasado en el PSOE, he sufrido muchas decepciones, como es normal, pero esta no lo fue. Las decepciones vienen cuando uno aspira a algo y no lo consigue, en mi caso yo no aspiraba a nada ya, ya había sido más de lo que podía imaginar", ha explicado. "Uno también aspira a tener un poquito de vida", ha añadido Ábalos.

¿Cómo fue su última conversación con Sánchez?

El exministro de Transportes ha detallado que la última conversación con Sánchez se produjo en persona, el mismo 10 de julio en que el presidente anunció los cambios en su gabinete.

Desde entonces no ha vuelto a hablar con el líder socialista, de quien fue uno de los principales colaboradores desde 2016, cuando le apoyó en plena batalla en el PSOE: "Después yo creo que todos nos hemos dedicado a descansar todo lo que hemos podido", ha dicho Ábalos.

"Hemos tenido momentos de mayor intensidad de menor intensidad. No le doy ninguna vuelta a eso", ha dicho sobre la relación con Sánchez y ha intentado normalizar no haber tenido ningún contacto con él al asegurar que el presidente ahora tiene que "despachar" con quienes están trabajando codo con codo con él.