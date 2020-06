Irene Montero, al PP: "Ustedes dicen que las movilizaciones feministas traen muertes, yo les digo que lo que traen son supervivientes"

La diputada popular, Margarita Prohens (PP), ha acusado a la ministra de Igualdad, Irene Montero de no decir la verdad sobre el 8M y de pasar del "no se podía saber" al "no se podía decir". La ministra le ha respondido tajante y le ha pedido que "retome su turno de palabra para decir alguna verdad, aunque no la tenga preparada".

Tras esto, Prohens le ha preguntado a la ministra por qué obstaculizan la investigación oficial del 8M si todo es mentira y le ha reprochado que no compartiera con las mujeres la importancia de la distancia social con el resto de mujeres. Ha defendido que eso habría sido feminista. "Usted ha sido la autoridad que ocultó a las mujeres que estábamos en peligro; usted no es el feminismo", ha afirmado.

Irene Montero ha respondido que "es evidente que España y Europa llegamos tarde porque no lo sabíamos". Estas palabras han provocado una interrupción de su intervención y la presidenta de la Cámara ha tenido que rogar silencio para que la sesión pudiera continuar.

La ministra de Igualdad ha aclarado que "durante esta crisis días, todos los días han sido 8 de marzo porque han sido las mujeres las que han cargado con la sobrecarga de cuidados". Además, ha acusado al PP de no apoyar las políticas feministas que propone el Gobierno y les ha culpado de criminalizar las movilizaciones feministas: "Ustedes dicen que las movilizaciones feministas traen muertes, yo les digo que lo que traen son supervivientes".

