La Interpol detiene en Abu Dabi a Alejandro Hamlyn, el empresario huido que se reunió con Leire Díez

La Interpol ha detenido en Abu Dabi al empresario Alejandro Hamlyn, que permanecía huido de la justicia española desde 2025 y que adquirió notoriedad tras participar en una videoconferencia con la exmilitante socialista Leire Díez en la que se abordó la búsqueda de información sobre un mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El arresto se produjo el pasado lunes por agentes de Interpol en virtud de una petición de búsqueda y captura y extradición cursada por la Audiencia Nacional. Hamlyn se encontraba en Emiratos Árabes Unidos desde que huyó de España en 2025.

Los trámites para su extradición a España

La detención permitirá poner en marcha ahora el procedimiento para su extradición a España. Según fuentes jurídicas, el proceso podría prolongarse durante varios meses.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional había solicitado su detención después de que Hamlyn no compareciera en el juicio relacionado con un fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. Su empresa, Hafesa, fue condenada al pago de una multa de 152,4 millones de euros por delitos fiscales cometidos entre 2016 y 2019.

Hamlyn no pudo ser juzgado en ese procedimiento al encontrarse huido de la justicia española.

Su relación con Leire Díez

El nombre de Alejandro Hamlyn cobró especial relevancia en 2025 después de que trascendiera una reunión por videoconferencia celebrada en febrero de ese año. En ella participaron Hamlyn, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo.

Durante el encuentro se abordó la posibilidad de obtener información sobre Antonio Balas, mando de la UCO que había dirigido investigaciones relacionadas con personas vinculadas al PSOE y al Gobierno.

La reunión forma parte del contexto de las investigaciones sobre las actividades de Leire Díez y la presunta búsqueda de información comprometedora sobre miembros de la Policía y la Fiscalía.

La detención de Hamlyn en Abu Dabi supone ahora un nuevo capítulo en el caso, a la espera de que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos resuelvan el procedimiento de extradición solicitado por España.