Illa ve "desconocimiento" y falsedad en afirmaciones sobre Catalunya en financiación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicado que ha usado el turno abierto de intervenciones de la Conferencia de Presidentes para matizar afirmaciones realizadas por presidentes autonómicos sobre Cataluña en financiación porque "se hacían desde el desconocimiento y faltaban a la verdad", y ha añadido que lo ha hecho para que constara en el acta de la reunión.

"En el turno abierto, he hecho una matización muy breve respecto a algunos comentarios a los que no me referiré explícitamente, para decir que me sentía en la obligación de manifestar que estaban hechos desde el desconocimiento y que no se atendían a la realidad de lo que está pasando a Cataluña. Y no sé si en esta segunda parte de la afirmación he sido incluso demasiado generoso", ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión en Santander.

Illa no ha explicitado qué representantes autonómicos han hecho estos comentarios, ni si han provenido únicamente de presidentes del PP: "No me hagan ir más allá porque no es mi estilo ni lo quiero hacer. Quiero respetar la confidencialidad. Pero vamos, no se sorprenderán ustedes y seguramente acertarán", ha añadido.

También ha afirmado textualmente que afortunadamente han sido pocos los comentarios que se han hecho en este sentido y que él tiene otras prioridades: "Yo estoy por la labor, o intento estar por la labor. Quizás a otros les interesa el ruido, a mí no. Y a Cataluña menos. Y a España menos aún".

Modelo de financiación

Illa ha subrayado que no ha habido ningún presidente autonómico que haya puesto en duda la necesidad de reformar el modelo de financiación, un primer paso "relevante" ante el que ha pedido ponerse manos a la obra.

"Nadie ha puesto en duda en el transcurso de la reunión de hoy que hay que reformar el modelo de financiación. Es un primer paso. Relevante. A pesar de que, en los siete años de gobiernos presididos por el presidente Sánchez, se han dedicado a la financiación autonómica 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores de la presidencia del señor Rajoy", ha sostenido.

Por ello, ha pedido que la gente no se escandalice ante propuestas como las que plantea Cataluña: "Vamos a hablar todos, con serenidad, con calma. Por lo tanto, no nos escandalicemos como algunos parece que hacen cuando alguien dice 'yo tengo una propuesta'. Yo no me escandalizo ante otras propuestas", ha afirmado.

Deslealtad fiscal

Ha defendido el acuerdo alcanzado con ERC para una financiación singular de Catalunya porque plantea un modelo de solidaridad con el resto de España frente al "modelo de la insolidaridad de los que practican la deslealtad fiscal".

Ha reiterado que su objetivo es explicarse, además de escuchar con atención a otros colegas, y que su planteamiento no busca privilegios: "La voluntad de Catalunya es trasladar nuestro planteamiento, el que todos ustedes conocen, que es un planteamiento de solidaridad con el resto de España y que no busca privilegios. No queremos ser más ni menos que nadie".

Deuda del FLA

Illa ha celebrado el anuncio sobre la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y ha señalado que esta era una cuestión pactada con ERC y que su partido "tiene por costumbre" cumplir los acuerdos.

Ha aplaudido que Sánchez se haya referido a la "equivocada respuesta a la crisis del 2008" como causa del endeudamiento y ha dicho que se acuerda de los que la defendían y aplaudían con entusiasmo, en sus palabras.