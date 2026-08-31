Los grandes retos del Gobierno para el nuevo curso político: de la crisis de Ceuta a los Presupuestos

Con varias asignaturas pendientes prácticamente desde el inicio de la legislatura, el Gobierno encara un nuevo curso político con la crisis de Ceuta como uno de los principales desafíos. A ello se suman otras cuestiones, como la falta de apoyos para los Presupuestos Generales del Estado y las diversas investigaciones judiciales que le salpican.

Ceuta y una crisis sin resolver

En el marco de la crisis de Ceuta, la normalidad prometida por el Gobierno no llega a la ciudad, que afronta las consecuencias de una crisis migratoria desatada el pasado 30 de julio con la entrada masiva de inmigrantes. De ellos, unos 5.000 siguen en la ciudad autónoma, de los cuales 1.500 son menores de edad.

Así las cosas, mientras se registran los primeros episodios de violencia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que la prioridad es devolverlos a su país de origen cumpliendo la ley. Ello, según apunta la agencia EFE, obliga a España a acoger a los solicitantes de asilo y a los menores no acompañados.

Unos Presupuestos que no llegan

Entre las demás cuestiones que el Gobierno tiene por delante se encuentra la aprobación de unos nuevos Presupuestos para el año 2027. Serían los primeros de la legislatura, pero, ante el práctico desmoronamiento del bloque de la investidura, se antoja difícil que reúna los apoyos parlamentarios suficientes para sacarlos adelante.

En materia judicial, tras el paréntesis de agosto, los tribunales recuperan su actividad y se reactivan las causas que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno. Entre ellas, la que implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; el caso de la exmilitante Leire Díez, con la gerente del PSOE imputada, o la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Puigdemont, a la espera del Constitucional

No hay que olvidar tampoco el papel de Junts en esta legislatura. Recordemos que hace casi un año, el partido que lidera Carles Puigdemont decidió romper sus acuerdos con el Gobierno. Esto ha provocado que diversos proyectos no hayan salido adelante debido a la falta de apoyos.

Sin embargo, cuenta EFE que la formación catalana tiene ahora puesta su mirada en el Tribunal Constitucional, que, una vez avalada la amnistía por la justicia europea, debe decidir a partir de finales de septiembre si revoca su negativa a otorgar el perdón al expresidente Puigdemont, abriendo la puerta a su regreso a España tras nueve años huido en Bélgica.

La crisis de vivienda y otros frentes abiertos

Respecto al tema de la vivienda, con unos precios al alza y desbocados, el Gobierno continúa en la búsqueda de apoyos para prorrogar los contratos de alquiler, tras posponerlo en el último Consejo de Ministros de julio.

Otros muchos proyectos esperan en el Congreso a ser tramitados, desde la quita de deuda a las comunidades, a la reforma de la llamada ley mordaza, la ley del cine, la que regulará la inteligencia artificial o la actualización de la ley antitabaco.