El Gobierno satisfecho por la unión en la Conferencia de Presidentes a pesar de las críticas de varias CCAA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este viernes a las comunidades autónomas la gestión de 10.500 millones del plan europeo de recuperación y les ha avanzado la llegada de 3,4 millones adicionales de dosis de la vacuna de Pfizer durante el mes de agosto para adelantar el proceso de inmunización.

Son los dos grandes anuncios realizados por el jefe del Ejecutivo en la Conferencia de Presidentes, que se ha celebrado en Salamanca con la asistencia de 16 dirigentes autonómicos y dos de ciudades autónomas, con la excepción del catalán Pere Aragonès, con los que ha querido neutralizar las críticas de los líderes regionales del PP, pero que no ha tenido éxito.

Los barones territoriales del PP han confirmado que de una Conferencia de Presidentes "sin preparación previa no salen resultados prácticos", además mantienen serias dudas sobre si va a haber un reparto equitativo de esos fondos y han constatado trato diferenciado entre comunidades.

Mucho monólogo y poco diálogo

Incluso les ha parecido insuficientes las dosis anunciadas para hacer frente a la quinta ola del coronavirus. "Necesitamos más vacunas, con esas que ha dicho van a ser menos que las que tuvimos en junio", afirmó el gallego Alberto Núñez Feijóo, que resumió la poca utilidad de la reunión. "Ha habido mucho monólogo, poco diálogo y ningún acuerdo y novedad", resaltó.

Por su parte, el murciano Fernando López Miras, considera que se les está coaccionando cuando se les exige votar a favor para recibir los fondos de turismo. "No puede el Gobierno negociar con las CCAA en un marco en el que si no votas a favor, estás fuera. Está más cercano a una coacción que a una negociación, diálogo o que a un consenso y sobre todo a la cogobernanza que tanto predica".

Isabel Díaz Ayuso, ha exigido a Sánchez que se comporte con "lealtad" hacia las comunidades autónomas que son "fieles a la unidad de España", y ha criticado los "privilegios" con los que se trata a Cataluña y País Vasco. Además, ha afirmado que teme que el reparto de los fondos sea "arbitrario".

Juanma Moreno coincide con sus homólogos calificando la conferencia de "decepcionante" y ha dicho que el Ejecutivo andaluz no permitirá que se den más recursos a las comunidades más ricas. "¿Qué clase de progresismo es el que da más recursos a las comunidades más ricas en detrimento de las más pobres? Esta España multinivel del PSOE me suena a una España de privilegios que no estamos dispuestos a asumir".

Urkullu niega que haya ido a la Conferencia a cambio de prebendas o concesiones

El Lehendakari ha negado que haya asistido a cambio de "rebendas o concesiones" del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha rechazado que Euskadi tenga "privilegios" respecto a otras comunidades autónomas.

Además, ha denunciado el "desconocimiento interesado" sobre el Concierto Económico, que está contemplado en ordenamiento jurídico, la Constitución y el Estatuto, y es, por tanto, "de obligado cumplimiento". Tras afirmar que para la Comunidad Autónoma Vasca supone "un riesgo", ha asegurado que "no se financia del Estado".

El Gobierno destaca el "éxito" de la Conferencia

En su comparecencia al término de la cita, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por el éxito de la Conferencia asegurando que se ha tratado de una jornada "importante, positiva y enriquecedora". Además ha recordado que España va a la cabeza de la vacunación y se ha conseguido un paquete de dosis adicional de Pfizer y también en que serán las comunidades las que gestionen parte de los fondos europeos que lleguen este año.

"Ofrecemos colaboración", ha dicho la ministra que no se ha pronunciado sobre la ausencia de Aragonès, pero a cambio "demandamos unidad, sabiendo que es una fortaleza para nuestro país y que juntos quiere el Gobierno que salgamos de la recuperación y disfrutemos de los éxitos compartidos", ha resaltado.