El Gobierno no responde a Transparencia sobre cuántas veces visitó Víctor de Aldama la Moncloa

El Gobierno oculta si Víctor de Aldama acudió al Palacio de la Moncloa para reunirse con Begoña Gómez, Pedro Sánchez u otras autoridades. Según una información exclusiva que publica El Confidencial, la solicitud se remitió a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a través del Consejo de Transparencia.

En ella, se pedían fechas de todas las visitas de Víctor Gonzalo de Aldama a La Moncloa desde el 1 de junio de 2018 hasta el 6 de octubre de 2024, así como el nombre de todas las autoridades –incluido el presidente del Gobierno- y personal directivo con las que tenía cita para reunirse en cada una de estas visitas". Además, también se solicitaban las "fechas en las que Begoña Gómez participó en las anteriores reuniones con Víctor de Aldama".

¿La respuesta de Presidencia? En lugar de negar cualquier visita de Aldama, lo que ha hecho ha sido inadmitir a trámite la solicitud de información argumentando que la Ley de Transparencia sólo es aplicable a "información existente".

Presidencia afirma que no tienen documentos o forma de acceder a la información que se ha solicitado: "no obra en poder de este órgano documento o contenido que se corresponda con la información solicitada, por lo que, al no existir la (sic) objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso, procede la inadmisión a trámite de la solicitud".

"La Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información pública con relación a información existente, por cuanto que está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas", añade, según la información de El Confidencial.

Lo que hace Presidencia es aportar como fuente de información "la Agenda del presidente del Gobierno", a pesar de que en esa agenda nunca se dio información de la visita de Carlos Barrabés, el testigo clave en el caso de Begoña Gómez, que se reunió en dos ocasiones en Moncloa tanto con ella como con su marido, el presidente del Gobierno.

Esta respuesta de Presidencia choca con la dada en otras circunstancias a peticiones similares. Por ejemplo, en 2019, se realizó otra consulta -también a través del Portal de Transparencia- sobre si el empresario George Soros se había reunido con Pedro Sánchez al comienzo de su mandato.

En este caso, Presidencia no tuvo inconveniente en responder a la petición: "Se indica que Pedro Sánchez Pérez-Castejón se reunió con el empresario George Soros en el Complejo de la Moncloa el pasado día 27 de junio de 2018".