Sánchez insiste en que no tuvo relación con Aldama y promete medidas si la trama afecta a otros Ministerios

Pedro Sánchez se encuentra de viaje institucional a la India y en una conversación con periodistas ha insistido en que no tuvo relación alguna con Víctor de Aldama, con el que se le ha podido ver en una fotografía publicada por el diario El Mundo que data de febrero de 2019.

La imagen se produjo durante la presentación de la candidatura de Pepu Hernández para las primarias socialistas al Ayuntamiento de Madrid. Una instantánea que hizo Koldo García. El propio Sánchez se defendía este fin de semana y justificaba la imagen: "Uno no elige con quién se hace una foto, pero sí elige con quién se va de vacaciones", decía, señalando a Feijóo por su foto con Marcial Dorado.

Así, Sánchez ha insistido en que no se ha reunido con Víctor de Aldama ni ha conversado con él fuera de este acto. No obstante, el presidente no descarta que se pueda producir alguna novedad de la trama que afecte a otro Ministerios, ante lo que ha prometido "medidas" si esto se confirma.

Viaje de Sánchez a la India

El presidente del Gobierno llegó este domingo a la India en la que es su primera visita oficial al país asiático, con la que pretende relanzar las relaciones bilaterales y, de forma especial, las de carácter económico y comercial. El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajaba Sánchez desde Madrid aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Vadodara, primera etapa de este viaje que incluye también actos en Bombay.

El jefe del Ejecutivo se ha desplazado junto a su esposa, Begoña Gómez, y al frente de una delegación de la que forman parte los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

También ha viajado junto a él desde Madrid un grupo de empresarios con intereses en la India que participarán en un foro organizado con motivo de la visita en Bombay.

La visita responde a una invitación realizada por el primer ministro indio, Narendra Modi, al inicio de su tercer mandato de cinco años y ambos mantendrán este lunes una reunión en Vadodara y presidirán la inauguración de una factoría de Airbus y Tata Advanced Systems.