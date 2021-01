El Gobierno pide evitar los desplazamientos: "Es el temporal más intenso de los últimos 50 años"

El Gobierno ha defendido que hay "previsión" y "coordinación" entre las diferentes administraciones públicas ante la situación de emergencia provocada por las intensas nevadas por la borrasca 'Filomena'.

Así lo han manifestado este sábado en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Transportes, José Luis Ábalos, quienes han comparecido para informar sobre la situación actual provocada por el temporal en varios puntos de España.

Marlaska defiende la "previsión" y el "trabajo" de las administraciones

"No estamos pasando la pelota de unos a otros. Estamos trabajando coordinadamente, poniendo todos los medios conjuntos para satisfacer las necesidades", ha asegurado Marlaska al ser preguntado sobre si ninguna Administración se hace responsable de las consecuencias del temporal.

En este punto, ha destacado que "hubo previsión" y que iniciaron una coordinación desde el jueves con las administraciones y locales; y ha añadido que la Unidad Militar de Emergencia (UME) se ha desplazado a distintas zonas. "Hay una previsión, hay medios, hay trabajo", ha dicho.

Ábalos llama a "remar juntos" para paliar los efectos de 'Filomena'

Por su parte, el ministro de Transportes ha incidido en que "ahora es el tiempo de trabajar, emplearse, hacer frente a este temporal que a todos ha sorprendido". "No se habrá escuchado en esta comparecencia ningún reproche a otra Administración, ni acuse de competencias. No hemos echado nada en cara, no es lo justo ni lo conveniente", ha precisado.

Para el ministro, lo conveniente ahora "es trabajar en ello" y "remar juntos". "Cuando uno está en plena operación y en pleno ejercicio lo conveniente es remar juntos, este es el momento de trabajar juntos responsablemente", ha indicado.

Asimismo, Ábalos ha recalcado que, aunque el riesgo 0 "no existe", en Transporte ha sido el dispositivo "más ambicioso, mejor dotado y con mayor coordinación hasta la fecha", ante un temporal del que no podía "prever la magnitud".

"Sabíamos que venía fuerte pero no podíamos prever la magnitud. Si no hubiéramos tenido esa previsión, advertencias y cortes de circulación podría haber sido peor. No se han producido más problemas gracias la previsión y coordinación", ha afirmado.