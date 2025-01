El Gobierno y Junts siguen negociando: ahora esperan que los mossos participen en el control de fronteras

El Gobierno de Pedro Sánchez y Junts continúan las negociaciones con la mirada puesta en los Presupuestos Generales del Estado. Desde la formación independentista apuntan a que para continuar con las negociaciones, el Gobierno deberá ceder las competencias en inmigración a la Generalitat para que los Mossos d'Esquadra controlen las fronteras por tierra y mar, así como que el organismo catalán sea el encargado de tramitar los permisos de extranjeros, como apunta el diario El País.

La formación independentistas y los socialistas continúan las negociaciones después de que llegasen a un acuerdo para aprobar el nuevo decreto Ómnibus y volviesen a entrar en vigor las medidas del escudo anticrisis. Una situación que se solventó con el Gobierno troceando el decreto y aceptando tramitar una cuestión de confianza a la que Sánchez hará frente sin presentarse a la misma.

Para continuar con las conversaciones para aprobar más leyes, y con el objetivo de sacar adelante los presupuestos, Junts exige que las competencias en inmigración pasen a la Generalitat. Concretamente, la formación independentista busca que la policía autonómica catalana, los Mossos d'Esquadra, gestionen las fronteras por tierra y mar. Y, además, que sea la Generalitat la encargada de organizar la tramitación del NIE (Número de Identificación de Extranjeros) y la entrega de documentos relacionados con los mismos. Una medida con la que no está de acuerdo el Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska. Aunque uno de los pesos pesados del Gobierno no está muy de acuerdo, desde el PSOE se muestran optimistas con que finalmente las competencias puedan salir adelante.

Competencias para Illa y no para Pudjemont

Aunque las competencias en inmigración las asuma la Generalitat, Junts no podrá hacerse cargo de las mismas hasta que acceda al gobierno autonómico catalán, actualmente en poder del PSOE con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Si las competencias se ceden finalmente, será Salvador illa y no Carles Puigdemont quién comience a controlarlas.

Algo imprescindible para Junts si no quiere perder terreno

Desde las últimas elecciones catalanas, Junt ha endurecido su discurso con respecto a la inmigración al ver que Aliança Catalana les come terreno electoral. La formación ultraconservadora independentista liderada por Silvia Orriols tiene un discurso mucha más radical que el de Junts, y ya les ha comenzado a comer terreno en zonas de votantes tradicionales de CIU. La formación conservadora nacionalista teme que Aliança Catalana les quite más escaños en el Parlament, por lo que necesitan un golpe de efecto para no perder más votantes.