Desconcierto en dirigentes del PP por el apoyo de Feijóo al decreto con Junts: temen que Vox saque partido

La decisión de Alberto Núñez Feijóo de votar a favor del nuevo decreto ómnibus, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts, ha desconcertado a las filas del Partido Popular. Algunos cargos consultados por Europa Press no han ocultado su "sorpresa" por el "giro" en esta decisión, al pasar del 'no' al 'sí' en una semana.

Lo que sorprende a los dirigentes del PP es que, a pesar de que el nuevo decreto sigue incluyendo el palacete de París para el PNV y que mantiene las medidas antidesahucios, la cúpula haya confirmado su apoyo a través de un post en su cuenta de X.

El nuevo decreto incluye la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte, ayudas a los afectados por la dana, las medidas antidesahucios y el palacete de París al PNV.

Opiniones enfrentadas dentro del PP

"Lo de la inquiokupación sí que es un tema capital y nos va a perseguir por mucho que hagamos pedagogía", ha advertido un veterano dirigente del PP, que confiesa que se habría mantenido en el "no" o habría apostado por la abstención en el Congreso.

En cuanto a la entrega del palacete de París al PNV fue una de las razones por las que los populares votaron en contra la semana pasada de la aprobación del decreto ómnibus.

Estos mismos dirigentes han admitido quedarse "descolocados" tras conocer la decisión y han afirmado que van a tener que hacer "pedagogía" para explicar "este giro de 180 grados". Además, han añadido, que "el Gobierno y el Partido Socialista nos van a chulear"

Por otro lado, hay otras fuentes del PP que "el sí ahora tiene más encaje", ya que el PP no puede permitirse que cale la estrategia del presidente del Gobierno de que el Partido Popular se opone a la subida de las pensiones. "Votaremos Sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", ha confirmado el PP en 'X'.

Los ataques de Vox al PP

En cuanto a Vox, algunos dirigentes del PP creen que "van a aprovechar esta jugada". De hecho, Abascal ha arremetido contra el PP por "ceder" ante el Ejecutivo y ha reiterado su no al nuevo decreto. Desde Génova justifican su apoyo porque "el sentido de estado del PP está por encima y no queremos perjudicar a los ciudadanos".