Gallardo reconoce que "probablemente" tendrá "más derechos" tras su aforamiento

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, ha admitido que su sorpresivo movimiento para entrar en la Asamblea regional y obtener la condición de aforado, hará que "probablemente" tenga "más derechos" tras este paso. Así lo ha expresado en una entrevista en RNE, en plena polémica por su salto al parlamento autonómico, mientras continúa investigado por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Gallardo ha justificado su incorporación ahora a la Asamblea porque ha concluido la instrucción judicial en la que está implicado, y ha denunciado el proceso ha estado marcado por la "indefensión", "filtraciones" y "conjeturas". Recalca que el movimiento no supone “ni impunidad ni inmunidad”, pero añade que “probablemente vamos a tener más derechos”.

"A lo largo de todo este proceso uno se ha sentido absolutamente sin ningún tipo de derecho, porque ha tenido la sensación de que sus derechos estaban claramente cercenados", ha asegurado el líder socialista extremeño.

El aforamiento implica que la causa contra Gallardo pase a manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo que, aunque no detiene el procedimiento, sí cambia el órgano que instruye y juzga el caso. La Fiscalía ha pedido recientemente el archivo del proceso al considerar que no existen indicios de delito, sin embargo la juez Biedma no ha atendido a la petición.

"Yo he sido ingenuo creyendo que el procedimiento iba a seguir los cauces de lo que debe ser un proceso judicial normal", ha declarado.

En relación con la renuncia de Rodríguez, Gallardo ha negado que existiera contraprestación alguna y ha señalado que la exdiputada ha solicitado su reincorporación a su puesto de trabajo público, como muestra de que no espera ningún cargo a cambio.