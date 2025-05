La jueza abre juicio oral al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha abierto juicio oral contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; y otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Así consta en un auto dictado este mismo jueves en la causa donde se ha investigado la presunta adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez.

La jueza toma esta decisión horas después de haber rechazado el recurso de la defensa del David Sánchez contra su procesamiento y sin haber esperado a que se resuelvan el presentado por la Fiscalía y las acusaciones.

Contra este auto no cabe recurso, aunque en el caso de que la Audiencia de Badajoz admitiera alguno de los recursos contrarios al procesamiento el auto de apertura de juicio oral decaería.

La maniobra de Gallardo

El posible aforamiento del Gallardo arroja dudas sobre los plazos de esta causa. El presidente de la Diputación de Badajoz tomará próximamente posesión de un escaño como parlamentario autonómico y en ese caso tendría que ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no en la Audiencia de Badajoz.

"Si yo he dado el paso ahora y no antes, ha sido porque he querido que termine el proceso de instrucción. Podía haberlo hecho antes, podía haberlo hecho hace un año y no hubiera estado en este calvario judicial sobre la base de una farsa", ha defendido Gallardo esta mañana.

En el auto en el que rechaza el recurso de David Sánchez contra su procesamiento, la instructora señala que la investigación ha arrojado "indicios de delito" suficientes para justificar que se abra juicio oral.

En su escrito de 18 páginas, asegura que la versión defendida por la defensa del músico es "inasumible" porque durante la instrucción ha quedado patente que el puesto que asumió el hermano del presidente del Gobierno "fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón y esta circunstancia era conocida en los Conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que (…) fuera formalmente candidato para el mismo".

