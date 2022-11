La Fiscalía pide a Interior todas las imágenes del salto a la valla de Melilla

La Fiscalía ha requerido al Ministerio del Interior que le envíe todas las imágenes del salto masivo a la valla de Melilla que tuvo lugar el pasado 24 de junio, en el que fallecieron, al menos, 23 personas.

Por su parte, la Fiscalía continúa practicando diligencias en el marco de la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido. Además, han insistido en que tiene de un plazo legal de seis meses, que podría ser prorrogado.

La Fiscalía denuncia que hay saltos temporales en las imágenes

La fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha realizado la solicitud de las imágenes del salto masivo a la valla al notificar que había saltos temporales en las que ya habían recibido.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha exigido al Ministerio el conjunto de las grabaciones. Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado que las imágenes estén editadas y ha asegurado que tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía ya cuentan con todas las grabaciones en las que se "recoge íntegramente toda la secuencia de acontecimientos sin hueco alguno", gracias a que "la Guardia Civil, por motivos operativos, estableció un sistema redundante con el helicóptero y el dron".

El material del que no disponen es sencillamente porque no existe

Según dijo Marlaska antes de comparecer en la Comisión de gastos reservados del Congreso, "son todas las que hay" y destacan que "el material del que no disponen es sencillamente porque no existe". Y, tal y como confirman desde Interior, la Fiscalía ya ha autorizado a que los diputados de la Comisión puedan verlas, aunque no han concretado si será a puerta cerrada o en abierto.

¿A qué se deben los lapsos temporales de las cámaras?

Asimismo, la Guardia Civil han explicado que los breves lapsos temporales son por tres motivos: