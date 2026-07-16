Ferraz ve una "cacería obscena" contra Begoña Gómez tras confirmar la Audiencia que abrirá juicio con jurado popular

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, será sometida a juicio oral con jurado popular por dos delitos, según ha anunciado este lunes la Audiencia Provincial de Madrid. Finalmente, el tribunal ha reducido a dos los cinco cargos que se barajaban inicialmente en la causa.

Esta reducción ha sido valorada de inmediato desde la sede socialista. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido su inocencia a través de una publicación en la red social X, donde calificaba el proceso de "cacería política obscena" y afirmaba: "ni cinco, ni dos, ni ninguno. Begoña Gómez es inocente y lo repetiremos las veces que haga falta".

Los socialistas destacan que el relato de la acusación se "sigue desmoronando" al quedar reducido a dos delitos. Esto se produce después de que la Audiencia Provincial haya archivado las acusaciones de apropiación indebida y corrupción en los negocios que sostenía el juez instructor, Juan Carlos Peinado, las cuales se suman al previo descarte del delito de intrusismo profesional.

Asimismo, el tribunal ha corregido la decisión del juez Peinado de imponer medidas cautelares al apreciar riesgo de fuga, por lo que ha devuelto el pasaporte a Gómez y la ha eximido tanto de la prohibición de viajar al extranjero como de la obligación de firmar periódicamente en el juzgado.

Para el PSOE, la causa parte de una "denuncia falsa de una organización ultraderechista"

Desde el PSOE insisten en defender la inocencia de Gómez y reiteran que se trata de "una causa política" que parte de "una denuncia falsa de una organización ultraderechista para acosar y perseguir a la mujer del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno".

También añaden que "han caído acusaciones que durante meses ocuparon portadas, también la retirada del pasaporte, y la propia Fiscalía sigue solicitando la absolución". A su juicio, el caso se resume en "mucho ruido y ninguna prueba".

La formación subraya que la esposa de Pedro Sánchez "ha dado la cara" en todo momento y tacha de "desproporcionadas" las medidas cautelares revocadas, argumentando que "nunca ha existido el menor riesgo de fuga".

En esta misma línea, desde el partido critican que la decisión judicial se haya hecho pública el mismo día en que la justicia europea ha confirmado su "aval" a la Ley de Amnistía, sugiriendo que "cada uno sacará sus conclusiones". Por último, confían en que "la verdad" termine imponiéndose sobre unas acusaciones que consideran que "carecen de fundamento", para así poner fin a una "persecución que nunca debió comenzar".