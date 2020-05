Fernando Simón: "Me preocupa el problema que hay con los datos en Cataluña"

No obstante, después de una jornada en la que se ha confirmado que todo el territorio nacional pasará como mínimo a la fase 1, Simón ha destacado que "frente a la pandemia estamos en una situación favorable", ya que "no ha habido pasos atrás, pero sí algunos rebrotes que no han tenido impacto real en las diversas provincias".

Por todo ello, Fernando Simón señala que "si seguimos teniendo el cuidado adecuado, en poco tiempo el virus estaría controlado".

