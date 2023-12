Felipe VI pide que "nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros"

La complejidad política en la que se encuentra España, que ha polarizado a la sociedad como no se veía desde hace casi un siglo, ha llevado a Felipe VI a emitir un Mensaje de Navidad prácticamente monográfico sobre el aspecto que más le preocupa en este momento: la unidad de España y la convivencia de los españoles.

Igualdad de todos los españoles

La democracia, dijo Don Felipe, requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones. Y esa unión, añadió el Rey, debe descansar en valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Valores, dijo, que están en nuestra Constitución.

"Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia" Por eso hay que "evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros, es un deber moral que tenemos todos. Porque no nos lo podemos permitir".

El Rey recordó que es gracias a la Constitución que los españoles tenemos garantizados hechos como la libertad de expresión, la educación, tener un empleo o protegerse de una enfermedad. La Constitución los "garantiza y protege". "Por ello, quiero reivindicar la Constitución no solo como valor democrático de presente y futuro, sino también como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre

"Exige que preservemos su integridad, con lugar de reconocimiento mutuo". "Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia,ni convivencia posible; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España y libertad".

Los españoles "aprobamos una visión compartida de España que reconoce el derecho de todos a sentirse y a ser respetados en su propia personalidad y en su cultura; con sus lenguas, tradiciones e instituciones". Y hoy, insistió el Jefe del Estado, España es una sociedad fuerte.

Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia, ni convivencia posible

"La razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país, basada en nuestros valores democráticos y en la cohesión, en los vínculos sólidos del Estado con nuestras Comunidades Autónomas y en la solidaridad entre todas ellas".

Llamamiento a respetar las instituciones

El Jefe del Estado hizo un llamamiento claro a que todas las instituciones, desde el Rey hacia abajo, "debemos conducirnos con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles con lealtad a la Constitución. Cada institución, comenzando por el Rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde". "Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio.

"Debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país".

Las cuestiones diarias que preocupan a los españoles

No quiso pasar por alto tampoco don Felipe una mención a los problemas diarios de los españoles, "las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos. Una preocupación que se manifiesta, especialmente, en relación con el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos. Desde luego también con la inaceptable violencia contra la mujer o, en el caso de los jóvenes, con el acceso a la vivienda".

En definitiva un Mensaje de Navidad del Rey que asegura "es una tradición que me agrada mucho mantener". Mensaje de casi doce minutos desde el Salón de Audiencias de La Zarzuela. El Rey decidió vestir un traje azul marino, camisa blanca con rayas finas y corbata con motivos geométricos en tonos azules.

Las fotografías, los cuadros, el escenario. Todo tiene un mensaje

A la derecha del Rey se podían ver una fotografía enmarcada de los Reyes y la Infanta Sofía, aplaudiendo a la Princesa de Asturias durante el juramento de la Constitución el pasado 31 de octubre. Esto da idea de la importancia que los Reyes dan a este acto transcendental para la princesa Leonor. Acompañaron la escena del Mensaje de Navidad algunos símbolos navideños, como un Misterio con el nacimiento del Niño Jesús, la Virgen María y San José, de la colección privada.

A la izquierda del Rey, en la imagen, se podía ver unos libros del Museo del Prado y "Obras Maestras. Colecciones Reales" el nuevo museo inaugurado este año junto a la catedral de Ntra Sra de la Almudena en Madrid. Un árbol de Navidad y dos cuadros de la colección de Patrimonio Nacional, que son habituales en el salón de Audiencias.

Por supuesto, junto a la imagen del rey se pudo ver en todo momento la bandera de España y la de la Unión Europea.