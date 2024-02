Feijóo exige a Sánchez que aclare su "responsabilidad política y personal" en el 'caso Koldo': "Lo sabía y lo tapó"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha informado de que el partido está evaluando las informaciones que los medios de comunicación han ido publicando en los últimos días en relación al 'caso Koldo', la trama del presunto cobro de comisiones ilegales por adquisición de mascarillas en el peor momento de la pandemia.

En declaraciones a la prensa en el Senado, Feijóo ha exigido a Sánchez que tome "respuestas concretas y valientes" ante dichas informaciones y que aclare su "responsabilidad política y personal": "No hay un sólo español que crea que esto coge al señor Sánchez por sorpresa y no hay un sólo español que no vea un cerco al señor Sánchez cada vez más grande y más próximo".

"Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó"

Feijóo ha recalcado que "de momento", hay confirmados "seis ministros, dos secretarios de Organización, dos gobiernos autonómicos, la Presidencia del Congreso de los Diputados y personas de máxima confianza del entorno de la cúpula del PSOE y del Gobierno de España" presuntamente "vinculados" al 'caso Koldo': "La lista de personas vinculadas es cada vez mayor".

Asimismo, se ha mostrado "convencido" de que el presidente del Gobierno "conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó" porque "al menos, en seis ocasiones la Moncloa fue informada de toda la trama de las mascarillas". Ha exigido a todos que "den la cara, den explicaciones y tomen muchas decisiones" porque "las principales autoridades del Estado no pueden tener una sombra de sospecha de estas dimensiones y no despejarla".

"Sánchez tiene que aclarar qué responsabilidad política y personal tiene en la trama que estamos conociendo. Todo hace evidente que conocía hechos de la trama y pedimos que no lo siga tapando, que diga lo que sabía, lo que sabe, que no mienta, aunque sea habitual en él", ha exigido Feijóo.

Feijóo niega contactos entre Tellado y la trama Koldo

El líder del PP también ha negado rotundamente que hubiera contactos entre el portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, y miembros de la trama del 'caso Koldo', después de que un auto del juez del caso apuntara que los implicados en la red planeaban una reunión con él.

"Evidentemente no", ha dicho Feijóo a su llegada al Senado. El propio Tellado ha negado que haya mantenido ninguna conversación o reunión con Koldo García, que el pasado dos de diciembre, comunicó a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, "que había quedado con Miguel Tellado y Alberto" para tratar, presuntamente, una reclamación del Govern balear a la empresa de la red.

Así consta en un auto fechado el pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso EFE, en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó prorrogar las intervenciones telefónicas a los investigados y que menciona una conversación que podría aludir al portavoz del PP en el Congreso.