Feijóo avisa de que no va a solucionar los problemas del Gobierno para convalidar decretos

España vive un salto al vacío fruto de la conjunción de los intereses de Pedro Sánchez y de los independentistas", con estas declaraciones el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha avanzado al Gobierno que no van a ceder a sus presiones ni a sus descalificaciones.

Feijóo asegura que "nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles" y avisa al Ejecutivo de que "no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno" y añade que si quiere el apoyo del PP tendrá que aceptar las soluciones que el principal grupo de la oposición le propone.

Feijóo ha defendido las medidas que propone su partido: deflactar el IRPF a las rentas "modestas", rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y mantener la reducción del IVA al 5 % de IVA en la luz y el gas, que el Gobierno propone retirar.

Los votos del PP son determinantes tras el no de Junts

El anunciado no de Junts a los tres reales decretos de contenido económico aprobados por el Gobierno en el tramo final del año -paquete antiinflación, reforma del subsidio de desempleo y reformas pendientes para fondos europeos-, hace que los votos del PP sean determinantes para que estas medidas no decaigan, lo que ocurriría si no logran el aval del Congreso.

Feijóo ha argumentado que las políticas que exige al Gobierno son "razonables" y "repercuten en el bienestar de una inmensa mayoría de los ciudadanos, más que cualquiera de las exigencias para solucionar problemas personales de algunos socios a los que ahora le imploran un sí".

Fuentes del Partido Popular agregan que el PP votará no a los tres reales decretos salvo que el Gobierno incorpore sus peticiones, un escenario en el que estudiaría una abstención.

Desde la dirección nacional del PP recuerdan que hace semanas pidieron una reunión a las vicepresidentas primera y tercera, María Jesús Montero y Teresa Ribera, que el Gobierno no ha aceptado, y denuncian además que "nada se ha negociado con el partido mayoritario".