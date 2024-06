Feijóo no descarta una moción de censura tras las Europeas si es "útil" y en "el contexto adecuado"

El líder del Partido Popular no ha descartado presentar una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el apoyo de Junts si es "útil" en un "contexto adecuado".

En estos términos se expresó tras ser preguntado por si es "ciencia ficción" pensar que, si el PP logra una victoria rotunda en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, se plantee presentar una moción de censura a Sánchez con el posible apoyo de Junts.

Tras afirmar que quiere ser "un político previsible" y "respetuoso "con las instituciones", y alejado de la "política ficción", Feijóo puso la mirada en la cita con las urnas de este domingo, donde erigió a su partido como la única "alternativa" a Sánchez.

Aseveró entonces que, si la "mayoría social que no está de acuerdo con lo que está pasando en este ambiente de corrupción política y corrupción económica en la que se mueve España" y la "parálisis" del país "se convierte en mayoría electoral", el 9 de junio se habrá mandado "un mensaje" "y el final del túnel" estará "más próximo".

"¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí, pero para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Es lo que le puedo decir para ser un poco serio", ha declarado.

La amnistía es inaplicable

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Europa no puede pronunciarse sobre la ley de amnistía porque la norma no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero ha recalcado que la norma es "inaplicable".

Además, se ha mostrado convencido de que la UE "no va a dejar sola a España" y va a aplicar los tratados europeos, máxime cuando, en su opinión, la ley ahora tiene "más visos de inconstitucionalidad" que al inicio porque "incluye la traición y los delitos de terrorismo".

"La ley no se ha publicado y la Comisión, en consecuencia, no se puede pronunciar", ha declarado Feijóo en una entrevista en Antena 3. A su entender, es "evidente" que el Gobierno "quiere esperar" a que pasen las elecciones europeas y "que ningún juzgado ni tribunal se puedan manifestar" hasta su publicación, que es cuando "entra en vigor".

En cualquier caso, ha recordado que hace meses la Comisión Europea instó al Gobierno a "contestar una serie de preguntas sobre la tramitación y el contenido del proyecto en ese momento". A su juicio, desde entonces hasta ahora esa norma "tiene más visos de inconstitucionalidad" y "de estar en contra de los tratados europeos que antes porque ahora incluye la traición y los delitos de terrorismo".

Convencido" de la "inconstitucionalidad" de la ley de amnistía

Al ser preguntado por el hecho de que el PP no haya arrancado una censura taxativa contra la ley de amnistía y se haya limitado a decir que Europa defenderá el Estado de Derecho, Feijóo ha señalado que él no está "preocupado por ese asunto" porque "Europa no va a dejar sola a España" sino que "va a aplicar los tratados" y "garantizar que el Estado de Derecho va a ser obligatorio" en todos los países de la Unión.

"No es casualidad que la señora Von der Leyen haya llegado a España la semana en la que se aprueba la amnistía. No me preocupa pues las manifestaciones de Von der Leyen, al contrario", ha dicho, para añadir que ha "hablado" con ella sobre esta norma.

En este punto, el líder de PP se ha mostrado "convencido" de la "inconstitucionalidad" de la ley de amnistía y "de que está en contra de los tratados". "Y en consecuencia, esa ley no se va a aplicar en España", ha abundado.

A renglón seguido, Feijóo ha explicado que disponen de tres meses para recurrir tras su publicación, por lo tanto "mucho tiempo". Además, ha indicado que los tribunales que "tengan algún asunto relativo a la amnistía pueden y deben pronunciarse" y la Comisión Europea, que empezará a "funcionar en el mes de junio o julio" tras los comicios, "también actuará en consecuencia".

La ley de amnistía "es una concatenación de una corrupción política que ha dado lugar por siete votos a conseguir la presidencia del Gobierno

Según ha recalcado, esta ley "va a tener bastantes recursos de inconstitucionalidad" porque "va en contra de los tratados de la Unión Europea" y "no es susceptible de aplicarse porque va en contra del ordenamiento jurídico".

"Y además, estoy convencido que el Congreso de los Diputados no tenía legitimidad para aprobar esa ley, porque los diputados no podemos hacer lo que queramos", ha dicho, para añadir que no pueden aprobar leyes que no estén de acuerdo con el ordenamiento jurídico, citando por ejemplo la pena de muerte.

A su entender, la ley de amnistía "es una concatenación de una corrupción política que ha dado lugar por siete votos a conseguir la presidencia del Gobierno". "Llevamos siete meses trabajando para siete votos. Este es el resumen de esta legislatura", ha afirmado.

Responde al "a la mierda" de Yolanda Díaz

El líder del PP también ha respondido a las palabras de la vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que en un mitin mandó "a la mierda" a los votantes del PP y Vox. Feijóo considera que las palabras de Díaz acreditan "su exquisita educación" y revelan a la "verdadera Yolanda" que presume de dialogo. Señala Feijóo que no le importa que utilice estas palabras para dirigirse a él, pero sí que insulte a su electorado.