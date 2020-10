¿Cuándo entra en vigor el estado de alarma en Madrid?

Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario con la intención de decretar el estado de alarma en Madrid durante 15 días. Consulta aquí qué día y a qué hora entraría en vigor, y por lo tanto no se podría salir de Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de decretar el estado de alarma en Madrid durante 15 días. Una medida que permite al Gobierno restringir la libertad de movimiento en la Comunidad de Madrid, y que llega después de que el TSJM tumbase ayer la orden de Sanidad que confinaba 10 municipios de la región, entre los que se enconraba Madrid Capital. Isabel Díaz Ayuso anunció ayer en una declaración institucional que hoy daría a conocer unas nuevas medidas para Madrid, pero los hechos se precipitaron tras la decisión judicial y el Gobierno ha decidido hacer uso del estado de alarma para imponer medidas restrictivas en la Comunidad. La entrada en vigor del decreto de estado de alarma puede producirse de forma casi inmediata tras seguir unos pasos legales.

¿Cuándo empieza el estado de alarma en Madrid?

La declaración del estado de alarma para un territorio concreto, en este caso la Comunidad de Madrid, debe producirse mediante acuerdo del Consejo de Ministros y en el decreto ha de determinarse con claridad la duración de su aplicación y el ámbito geográfico al que se va a aplicar.

Las medidas que contenga el real decreto que establece el estado de alarma previamente aprobado por el Consejo de Ministros entran en vigor en el momento de publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La publicación del decreto en el BOE podría producirse de manera inmediata tras el Consejo de Ministros.

El estado de alarma tendrá una vigencia de 15 días, prorrogables si así lo autoriza el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez puede decretar el estado de alarma en cualquier parte del territorio de España sin necesidad de que sea aprobado por el Congreso de los Diputados. Sí que necesita esa aprobación en caso de que decida prorrogarlo 15 días más desde su fecha de entrada en vigor.

¿Se puede salir de Madrid hoy?

A pesar de la anulación de las medidas impuestas por Sanidad que impedían la entrada y salida de los municipios afectados de la Comunidad de Madrid, ayer, Isabel Díaz Ayuso pidió a los madrileños que evitasen los movimientos y salir de la región, apelando al sentido común. Legalmente, hoy no hay ninguna norma en vigor que evite que un ciudadano de Madrid pueda salir de la región. Si se decreta el estado de alarma en la región, hasta que no aparezca en el BOE, no entraría en vigor, y por lo tanto sí se podría salir de Madrid.

Disputas entre Gobierno y Comunidad de Madrid por las medidas

Tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de las medidas ordenadas por el Ministerio de Sanidad que restringían la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital, el ministro Salvador Illa anunciaba una reunión del Grupo Covid-19 para analizar la situación y a su vez, el presidente del Gobierno, anunciaba en una comparecencia de prensa desde Argelia su intención de "poner todos los instrumentos y medidas encima la mesa para controlar la pandemia, y no descartaba aplicar el estado de alarma tras el auto del TSJM que tumbaba el cierre de la capital y los otros nueve municipios de la Comunidad de Madrid.

Tras las palabras del presidente del Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso comparecía ante los medios para ofrecer diálogo al Gobierno central y juntos llegar a una solución pactada de medidas.

Después de varias conversaciones entre ambos, Isabel Díaz-Ayuso, salió al paso de la noticia del posible estado de alarma en Madrid tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado por Sánchez y anunció que se reuniría a primera hora de este viernes para ver alternativas al estado de alarma y pidió tiempo al presidente.

Mientras tanto, Pedro Sánchez mantiene el viaje que tenía previsto con el Rey a Barcelona y el Consejo de Ministros lo presidiría Carmen Calvo.