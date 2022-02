En una entrevista

Esperanza Aguirre pide la dimisión de García Egea y se está "pensando" si también pide la de Pablo Casado

"El señor Casado ha dicho cosas que no son ciertas, me estoy pensando si no tendría que acompañar a Egea en su dimisión", ha declarado la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

