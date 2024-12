ERC y Junts rechazan el discurso navideño de Felipe VI: "Un rey que aplaudía las palizas a los votantes del 1-O"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que no vio este martes por la noche el tradicional Mensaje de Navidad de Felipe VI, pero ha dicho que el monarca "no está habilitado en ningún caso para pedir a los otros hacer menos ruido cuando él ha contribuido más que nadie", en alusión a que el Rey lamentó que la contienda política sea a veces atronadora.

Lo ha dicho este miércoles en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual de ERC ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

Ha criticado que sea Felipe VI el que pida conciliación y menos ruido a los partidos: "Un Rey que el 3 de octubre de 2017 aplaudía las palizas que la policía había dado a los votantes del 1-O".

Junts ve el discurso "irrelevante y falto de credibilidad"

El presidente de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que no vio este lunes por la noche el tradicional Mensaje de Navidad del rey Felipe VI porque cree que lo que diga el monarca es "absolutamente irrelevante y falto de credibilidad".

"No lo miramos porque lo que diga el Rey, si no empieza pidiendo disculpas por lo que hizo el 3 de octubre y a partir del 3 de octubre (de 2017), no nos merece ninguna importancia, porque es absolutamente irrelevante y falto de credibilidad", ha añadido.