ERC desmiente a Ábalos y niega que haya renunciado a la vía unilateral

La portavoz de ERC, Marta Vilalta , ha negado que la formación independentista vaya a renunciar a la vía unilateral para conseguir la república catalana y ha cargado duramente contra José Luis Ábalos diciéndole que él no habla por ERC y que cada vez que salen este tipo de informaciones se aleja cada vez más un acuerdo.

Vilalta ha dicho que Ábalos no es el portavoz de ERC y que por la formación independentista sólo puede hablar su gente, como ya hizo en la consulta de finales de noviembre en la que el 94% de la militancia apoyo el 'no' a Pedro Sánchez si no había una mesa de negociación: "Y como volverá a hacer este sábado en el Congreso del partido".

La portavoz de ERC ha dejado clara la postura de ERC respecto a la vía unilateral y desmintiendo a Ábalos, ha dicho que su partido "no renunciará a ninguna vía democrática y política para conseguir la república catalana. Lo hemos defendido siempre y lo seguiremos haciendo hasta que sea una realidad".

Vilalta también ha cargado contra las informaciones intencionadamente filtradas sobre las negociaciones o reuniones mantenidas y dice que eso lo único que hace es "dificultar un posible acuerdo".

"Les dijimos que no siguiesen por la vía del chantaje y la presión pública porque no harán cambiar la posición de ERC. Cada vez que usan el chantaje, lo que están haciendo es alejar el acuerdo", ha dicho.

Respecto a una posible investidura antes de finalizar el año, ha respondido diciendo que ERC "no pone las fechas" y que ellos están en una mesa de negociación para intentar encontrar una vía política.

"Si los que tienen prisa, lo único que hacen es intentar dinamitar este acuerdo, tendrán que preguntárselo a ellos", ha asegurado.

