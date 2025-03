En directo | Pedro Sánchez aplaza su plan para aumentar el gasto en Defensa, guerra en Ucrania y últimas noticias

GASTO EN DEFENSA | Pedro Sánchez aplaza su plan del 2%

Pedro Sánchez no prevé concretar al menos hasta junio cuándo llegará España a un gasto en Defensa del 2% del PIB. Además, ha abierto la puerta a que el incremento de inversión en seguridad no tenga que cotarse en el Congreso, aunque promete no recortar "ni un céntimo" el gasto social.

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la ronda de reuniones que ha mantenido con los representantes de los grupos parlamentarios para abordar la seguridad europea y la necesidad de aumentar ese gasto en defensa.

