La contundente respuesta de Argelia a las declaraciones de Albares en el programa de Alsina

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abogó esta mañana durante la entrevista con Carlos Alsino en Más de uno por no alimentar "polémicas estériles" con Argelia y que se queda "con la garantía" del suministro de gas argelino a España, a raíz de las declaraciones del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, donde acusaba a Pedro Sánchez de incumplir la legalidad internacional al aceptar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

"No voy a alimentar polémicas estériles pero España ha tomado una decisión soberana dentro de la legalidad internacional y no hay más que añadir. De todas sus declaraciones con lo que me quedo es con lo que llevamos semanas diciendo: la garantía total del suministro de gas argelino a España y el respecto escrupuloso a los contratos internacionales que tienen nuestras empresas con el Gobierno argelino", ha dicho el responsable de Exteriores.

Las palabras de Albares no ha sentado bien a Argelia, y el enviado especial del Gobierno argelino para el Sáhara Occidental y los países del Magreb, Amar Belani, las ha calificado de "lamentables y totalmente inaceptables". "Seguramente no contribuirán a una rápida normalización de las relaciones bilaterales", ha asegurado en una entrevista al portal de noticias Tout Sur l'Algerie.

El presidente de Argelia dijo que "lo que ha hecho España es inaceptable, éticamente e históricamente" y advirtió de que la decisión adoptada por el presidente del Ejecutivo ha deteriorado las relaciones entre ambos gobiernos.