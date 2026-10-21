El consejero de Vivienda exige en Más de uno Madrid desalojar la acampada de Sol: "Tenemos una plaza llena de guarrería y cucarachas"

El consejero de Transportes y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha exigido una vez más al delegado del Gobierno en Madrid el desalojo de la acampada de Sol ante los supuestos problemas de salubridad y seguridad que padece el entorno de la plaza. En este sentido, el consejero ha comentado en Más de uno Madrid la situación de la plaza después de que la estación de Sol fuese clausurada el pasado 16 de octubre por trabajos urgentes de limpieza y desinfección, ya que, como comenta el consejero, esta plaza "no está preparada para que haya gente defecando y orinando. Es muy maleducado por su parte". Una estación que reabrió un día después de su limpieza integral y que el consejero ha calificado de "descontrol".

Sobre el cierre de la estación, el consejero ha afirmado que si tras los análisis que van a volver a hacer se ven niveles altos de amoníaco no dudarán en proceder de nuevo a su cierre. Según el consejero, esta situación de "insalubridad" no solo amenaza a la ventilación del suburbano, sino que también ha supuesto un gasto público de más de 15.000 euros, a lo que se suma el despliegue diario de la limpieza de las escaleras de la estación.

Sobre los acampados, el consejero también ha arremetido contra ellos afirmando que son "unos tíos que están durmiendo allí" diciendo, además, que "antes había un sindicato de inquilinos, pero ha desaparecido. Ahora ni siquiera el delegado sabe quiénes son. Es un descontrol total". "Lo que tenemos es una acampada ilegal llena de guarrería, de cucarachas y de suciedad", ha declarado Jorge Rodrigo.

Las críticas a la "incompetencia" del delegado y del ministro

Jorge Rodrigo ha señalado al delegado del Gobierno en Madrid por permitir que la acampada se mantenga y que desatienda los riesgos en materia de seguridad y salubridad que existen. "Lo que le estamos exigiendo al delegado del Gobierno sanchista y al Gobierno de España es que levanten esa acampada que es ilegal y que nos dejen a todos los madrileños utilizar una plaza que es pública", ha pedido el consejero en Onda Cero.

Rodrigo ha atribuido toda la responsabilidad al delegado, de quien ha destacado su "incompetencia". Esta "incompetencia" también la ha destacado del ministro de Transportes, Óscar Puente, por afirmar este último que la zona de Cercanías dentro de la estación de Sol no tiene esos problemas de "salubridad" que la Comunidad de Madrid afirma que afectaba a la zona del suburbano. "Con esto, el ministro deja de manifiesto el desconocimiento de las funciones que tiene a día de hoy", ha atacado el consejero, ya que, tal como ha explicado, "Cercanías tiene tres pozos de ventilación y ninguno de los tres se encuentra en la zona de la acampada, por lo que no va a tener el mismo problema que tiene el metro".