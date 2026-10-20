Ayuso valora el traslado de su despacho "por seguridad" debido a la acampada en la Puerta del Sol

La acampada en la Puerta del Sol está afectando a la seguridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es por ello que el Gobierno regional se encuentra valorando trasladar el despacho de Ayuso.

Tal y como explican desde el Ejecutivo regional, la seguridad del despacho se ha visto comprometida. "En estos momentos la Real Casa de Correos no reúne las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional y se están viendo diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad de Madrid para desempeñar, de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol", explican.

Además, a ello se suman las obras necesarias en la Real Casa de Correos, algo con lo que se contaba desde hace meses. Por ello, la Comunidad está buscando alternativas para llevar el despacho de la presidenta a otro lugar.

Son varias las opciones que se manejan en estos momentos para, según explican "desempeñar, de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol".

Las obras en Sol, motivo de compra del ático en Chamberí

Las obras previstas en la Real Casa de Correos fueron el motivo que provocó en primera instancia que el Gobierno regional comprara y justificara la compra del ático en Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid, a pesar de que finalmente se puso a la venta.

Según ha señalado la Cadena SER, la opción preferente como destino del despacho serían las dependencias de Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí de la capital, aunque no existe confirmación por el momento por parte de la Comunidad.

Un mes desde el inicio de la acampada

La acampada en la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda cumple 25 días a pesar del rechazo de la región al asentamiento. Desde el pasado 26 de septiembre, cientos de manifestantes se concentran en la plaza en protesta por los problemas para acceder a una vivienda.

La pasada semana, el Gobierno regional decidió cerrar la estación de metro de Sol por labores de limpieza ante la "insalubridad" derivada, según la Comunidad de Madrid, de la acampada. Sin embargo, un día después del cierre la región confirmó su reapertura.

Por el momento, las tiendas de campaña siguen siendo visibles en la zona y se desconoce la fecha en la que se pondrá fin a una protesta que ya apunta a cumplir un mes.