Conoce los ministros cesados de Sánchez que han pedido una indemnización

Pedro Sánchez hizo una remodelación de Gobierno el pasado mes de junio al cesar siete de sus ministros, algunos de ellos sus mayores defensores en los momentos de crisis a los que se les consideraba intocables. Tras esa salida inesperada, algunos de ellos han solicitado una indemnización.

Tres ex mandatarios han reclamado la prestación compensatoria a la que tienen derecho tras salir del Gobierno. Esta asignación está recogida dentro de la Ley 3/2015,de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La prestación debe solicitarse en un plazo de quince días hábiles tras el cese. Se trataría de una compensación de 4.990 euros brutos al mes que cobrarían durante los próximos dos años, dado que es el periodo en el que no podrán realizar ninguna actividad, ni pública ni privada, aun renunciando a dicha indemnización.

El primero en solicitarlo ha sido Pedro Duque, el que fuera ministro de Ciencia, según informa La Razón tras realizar una pregunta al Portal de Transparencia. Tras sorprender a todos con su nombramiento en 2018, Duque siguió al mando del Ministerio de Ciencia tras las elecciones de noviembre de 2019, aunque su competencia se vería minada tras el nombramiento de Manuel Castells como ministro de Universidades. En junio de este años, Duque tuvo que traspasar su cartera a Diana Morant, actual ministra de Ciencia. El ex mandatario pidió la prestación dos días después del simbólico traspaso.

Celaá solicitó la prestación cinco días después de ser cesada

Otra de las ex ministras que ha hecho uso de su derecho es Isabel Celaá. La ex ministra de Educación reclamó la prestación cinco días hábiles después de ser cesada. Quien fuera también portavoz del Gobierno, llegó al gabinete en 2018. Su imagen se vio algo enturbiada por la Ley de Educación que proponía. Finalmente, fue sustituida por la actual ministra Pilar Alegría.

La última en pedir la indemnización ha sido Arancha González Laya, ex ministra de Exteriores. La ex mandataria solicitó la asignación a los diez días hábiles del cese. Fue uno de los nombres señalados cuando corrieron los rumores de una posible remodelación que Sánchez en un principio negaba. González Laya traspasó su cartera a José Manuel Albares.

Estos tres ex mandatarios tienen derecho a dicha prestación compensatoria. Tanto Duque como Celáa formaron parte del Ejecutivo durante 37 meses, mientras que González Laya solo estuvo 17 meses. Por este motivo, les corresponde el 80 % del total de las retribuciones asignadas al cargo en el presupuesto en vigor, según recoge el diario La Razón.

Calvo y Ábalos reciben la retribución de sus cargos como diputados

También se sabe las decisiones tomadas por otros cesados. Carmen Calvo, ex ministra de la Presidencia y ex vicepresidenta primera, y José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, reciben la retribución de sus cargos como diputados del Congreso, actividad que siguen desarrollando. José Manuel Rodríguez Uribes, ex ministro de Cultura y Deporte, cobra la retribución que le corresponde como profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid. El ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, es el único que no recibe ninguna compensación por su cese ni ha presentado su solicitud.