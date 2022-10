El Congreso debate los Presupuestos Generales con la ausencia de Pedro Sánchez

Este miércoles 26 de octubre el Congreso de los Diputados debatirá sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el próximo jueves se someterán a votación para su aprobación.

Pedro Sánchez no estará en la votación

Esta vez, el debate estará marcado por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que es la primera vez en la Historia de nuestro país que el líder del Ejecutivo falta a esta cita.

El presidente Sánchez no acudirá presencialmente a la votación de sus PGE debido a que se encuentra de viaje en África, en su gira por Kenia y Sudáfrica. Aunque el líder del Ejecutivo sí dará su voto de manera telemática.

La oposición acusa a Sánchez de "intercambiar cromos" con ERC

Además, la oposición ha presentado siete enmiendas a la totalidad de estos PGE y acusan al Gobierno de "intercambiar cromos" con ERC. Los independentistas catalanes aprobarían las cuentas y el Ejecutivo se compromete a reformar el delito de sedición. Según la portavoz del PP, Cuca Gamarra, esto tiene una clara intencionalidad: que los fugados queden impunes.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que no se ha intercambiado nada con los independentistas y justifica la decisión de realizar esta reforma. "El delito de sedición tenía que homologarse o convendría que se homologara conforme a los estándares europeos, pero que a la vista no parece que tengamos una mayoría parlamentaria suficiente como para avalar esa situación y por lo tanto, no hay novedad al respecto".

Apoyo del PNV

Por su parte, las cuentas del Gobierno PSOE- Unidas Podemos también contarán con el apoyo de los nacionalistas vascos. El PNV dará el sí a los Presupuestos a cambio de una nueva ley quinquenal del cupo vasco.

Asimismo, Bildu ha tomado la decisión de no enmendar los presupuestos para continuar avanzando en las negociaciones pero advierte de que sus votos no están asegurados para sacar adelante las cuentas públicas.