El Congreso aprueba de manera definitiva los Presupuestos Generales del Estado de 2022

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 ha sido aprobado definitivamente esta martes con 281 votos a favor, 62 en contra y una abstención. Son los segundos presupuestos del Gobierno de coalición y entrarán en vigor el 1 de enero.

El Congreso se ha reunido hoy expresamente para someter a los presupuestos a una última votación. Su aprobación ha salido adelante pese a la única enmienda introducida por el Senado, una modificación no prevista del texto de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 que obligó a devolver el proyecto a la cámara baja. De hecho, el Congreso solo se ha pronunciado sobre esta enmienda y no sobre el resto de la ley, que ya logró un amplio apoyo en ambas cámaras y que no era objeto de votación.

PGE aprobados definitivamente

Tras más de dos meses de arduas negociaciones y de algunas sorpresas, la votación de hoy ha puesto el punto final a la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, un hecho celebrado por todos los asistentes al Congreso con un largo aplauso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado el debate agradeciendo el apoyo a las quince formaciones que han votado a favor del proyecto de ley de los presupuestos en el momento en que el país "más demanda acuerdos y más necesita unos Presupuestos que consoliden la recuperación económica".

Su aprobación ha salido adelante gracias al apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias, Teruel Existe, Geroa Bai, Asociación Socialista Gomera, Más Madrid, Més per Mallorca y Partido Aragonés.

En contra han votado PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, UPN, Coalición Canaria, y Foro Asturias. El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de "fraude masivo" a los Presupuestos, basados en previsiones de crecimiento ya superadas, lo que a su parecer supone que el Ejecutivo está "maquillando las cuentas", y con medidas contrarias a la recuperación.

La única abstención ha sido la del BNG pese a que llegó a negociar con el Gobierno un acuerdo presupuestario.

Segunda enmienda sorpresa

La enmienda aceptada este martes logró el aval del Senado gracias a los votos del PP y en contra del criterio del PSOE, que pretendía dejar aprobadas las cuentas en la Cámara Alta y que sí la ha apoyado en el Congreso.

Se trata de una propuesta realizada por Compromís para dotar con 1,6 millones de euros la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

Es la segunda enmienda introducida por la oposición de los partidos del Gobierno, tras la aprobación de la creación de un fondo covid autonómico dotado con 9.362 millones de euros propuesta por JxCAT, que Hacienda considera imposible de ejecutar.

El Senado solo introdujo una enmienda en las cuentas, pero las modificaciones hechas en el Congreso fueron numerosas, especialmente para incluir propuestas de los socios, como el fondo de compensación para las víctimas del amianto de Bildu, la compra de viviendas de la Sareb de ERC o la dotación para infraestructuras de PNV.

La tramitación de las cuentas de 2022 ha sido algo más larga que la de 2021 pero más corta de lo normal. Finalmente se ha saldado con prácticamente los mismos apoyos que el año pasado, aunque las negociaciones se han alargado casi hasta el último momento, especialmente con los partidos nacionalista, ERC y PNV.

El mayor gasto social de la historia

Los Presupuestos de 2022 cuentan con el mayor techo de gasto de la serie histórica (196.142 millones). También se contempla el mayor gasto social de la historia (248.391 millones), en parte por la incorporación de 27.633 millones para financiar proyectos asociados a los fondos europeos.

Esta gran cantidad de recursos irá en parte a comunidades autónomas (126.508 millones) y entidades locales (23.350 millones), así como a financiar inversiones en industria y energía (11.316 millones), infraestructuras (11.481 millones) o el sector agrícola (8.844 millones).

Entre las medidas estrella figuran también la dotación para subir el sueldo de los funcionarios un 2 % y elevar las pensiones en un 2,5 %, así como para los bonos joven de vivienda y cultural.

Por el lado de los ingresos, los Presupuestos prevén un récord de 232.352 millones, principalmente gracias a la buena marcha de la recaudación, que se verá reforzada por medidas como un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades para grandes empresas del 15 %.