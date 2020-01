Una concejal de la CUP denuncia que fue víctima de una agresión sexual en el barrio de Gràcia, Barcelona

LOS HECHOS OCURRIERON EL 1 DE SEPTIEMBRE

Rovira ha hecho público su caso para denunciar que las agresiones machistas "no son un hecho aislado", ha explicado. "No lo escuché, creo que ni siquiera me vio la cara. Yo iba hablando por Whatsapp, me cogió y me empezó a tocar los genitales. Cuando lo pienso, me pareció que eran cinco minutos, pero quizás fueran menos. Se me hizo muy largo", ha relatado.