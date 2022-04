El comisionista Luis Medina ofrece la herencia de su abuela al juzgado para cubrir la fianza de 900.000 euros

El comisionista Luis Medina asegura ahora que pone a disposición del juzgado la parte que le corresponde de la herencia de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández de Córdoba, para tratar de evitar el delito de alzamiento de bienes que el magistrado Adolfo Carretero le atribuyó la pasada semana tras considerar que había intentado ocultar dinero al saber que estaba siendo investigado.

Trata de evitar el delito de alzamiento de bienes

Onda Cero ha tenido acceso al escrito en el que la defensa de Medina niega que Luis Medina cometiese un delito de alzamiento de bienes. Como argumentos, expone que el juez no decretó el embargo de sus bienes hasta abril de 2022 y, por tanto, "antes de esta fecha no existía embargo, deuda o derecho de crédito exigible por el que tuviera que responder".

Su abogado añade que "la situación de insolvencia no existe porque obtuvo sentencia a su favor en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla como heredero de la fallecida Fernández de Córdoba. Como la cantidad a percibir de esa herencia es mayor que el importe embargado, los derechos hereditarios de Luis Medina cubrirían el importe embargado.

La defensa asegura que Luis Medina no pretendía "hacer desaparecer u ocultar sus bienes para frustrar el pago de acreedores, ya que no los tiene". Además, sus abogados han recurrido la imputación de Medina del delito de alzamiento de bienes, al considerar que el juez no argumenta su decisión y ha pedido al magistrado Carretero que se investiguen las filtraciones a la prensa por delitos de revelación de secretos.

Retirada del pasaporte

El juez retiró el pasaporte a Luis Medina y Alberto Luceño tras su declaración este lunes por el caso de las mascarillas y el material sanitario defectuoso que compró el Ayuntamiento de Madrid en los primeros meses de la pandemia. Además, tendrán que comparecer ante el juzgado cada quince días. A los comisionistas se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. A Medina también se le investiga por un supuesto delito de alzamiento de bienes.

Durante su declaración de ayer ante el magistrado, la primera en la fase de instrucción del caso, el juez preguntó a Medina si había presentado un escrito poniendo a disposición del juzgado su herencia y él respondió que si.

En el transcurso de esa declaración el empresario argumentó, al ser preguntado sobre en qué había gastado el dinero que cobró de las comisiones presuntamente ilegales, que hace un año el fiscal de Anticorrupción "no dijo expresamente que tuviera prohibido disponer" de sus bienes, algo que hizo porque no pensó "que hubiera nada irregular", y que nunca intentó "defraudar nada".

Tras la declaración el magistrado ordenó retirar el pasaporte a los dos empresarios investigados, ante la gravedad de los delitos supuestamente cometidos.

Los dos empresarios respondieron solo a las cuestiones del juez, negándose a contestar al fiscal y las partes. La comparecencia de Medina duró una media hora y la de Luceño unos veinte minutos.