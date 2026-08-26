El Barça rechaza homenajear a los campeones del mundo tras la polémica en Elche: "No es el contexto ni el momento apropiado"

El FC Barcelona ha tomado la decisión oficial de no llevar a cabo el homenaje previsto en el estadio Spotify Camp Nou para sus futbolistas que se proclamaron campeones del mundo el pasado mes de julio. En su lugar, el club organizará un acto institucional de reivindicación y exaltación de la estelada este próximo jueves, coincidiendo con el partido liguero frente al Athletic Club.

Joan Laporta, presidente del club azulgrana, explicó en declaraciones a los medios oficiales que la idea original del homenaje, que había sido propuesta por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue descartada finalmente para evitar cualquier tipo de crispación.

Según el mandatario, el fútbol debe servir para unir y no para generar ciertos enfrentamientos que no convienen a nadie, confirmando además que la RFEF ha entendido perfectamente la postura del club.

Este reconocimiento iba dirigido a los internacionales españoles vinculados a la disciplina culé. La lista de homenajeados incluía a los actuales jugadores del primer equipo Lamine Yamal, Pedri González, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia, Eric Garcia y el recién incorporado Rodri Hernández, así como a Ferran Torres, quien ya no milita en las filas azulgranas tras su reciente traspaso al PSG francés.

Reivindicación tras los altercados en Elche

El cambio en la agenda institucional está directamente motivado por los sucesos ocurridos el pasado domingo en el estadio Martínez Valero de Elche. Durante aquel encuentro, se produjo un altercado entre las fuerzas de seguridad y un aficionado barcelonista que portaba una bandera estelada.

Laporta ha querido salir en defensa del uso de este símbolo, enmarcándolo dentro de la libertad de expresión amparada por la Constitución española. El dirigente señaló que la estelada representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes, expresando sus anhelos de libertad. Asimismo, insistió en que se trata de una vía de manifestación pacífica que no genera ni violencia ni odio, por lo que exige que sea respetada al igual que el resto de símbolos.

Desde el FC Barcelona han mostrado su rechazo más absoluto a lo que califican como una actuación desproporcionada y violenta por parte de la policía contra el joven aficionado. La directiva ya se ha puesto a entera disposición del afectado y de su familia para brindarles el apoyo necesario ante lo ocurrido.

El club considera que las imágenes del altercado son estremecedoras y pide que los agentes implicados asuman las sanciones correspondientes. Finalmente, la directiva espera que el acto programado para este jueves sirva para frenar la estigmatización de la estelada por parte de las fuerzas de seguridad, garantizando que los aficionados puedan portarla sin temer por su integridad física.