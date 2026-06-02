Asociaciones de jueces y fiscales denuncian una campaña de "deslegitimación" contra los magistrados que investigan al PSOE y al Gobierno

Una serie de asociaciones de jueces y fiscales han emitido este martes un comunicado en el que denuncian las "supuestas estrategias de deslegitimación" contra los magistrados que investigan tanto al PSOE como al Gobierno. Critican la "falta de contundencia" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que la Fiscalía General del Estado no haya reaccionado.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han firmado este comunicado, que parten de la investigación sobre la presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, "para deslegitimar a miembros del poder judicial" y, con ello, "frenar procesos que afectan a dicho partido o al Gobierno español".

En dicho comunicado, señalan que a lo largo de los últimos días se han ido publicando en diferentes medios de comunicación informaciones sobre "actuaciones cometidas en el ámbito de esa trama, consistentes en investigaciones secretas a una magistrada, Beatriz Biedma Rojano", la jueza del caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Unas actuaciones que se han basado en "espionajes a su persona, familia y entorno, con el fin de hostigarla y desacreditarla".

Estas asociaciones recuerdan que hace un año ya trasladaron su apoyo a esta magistrada tras conocerse que podría estar sufriendo "presiones". De ahí que remarquen que las últimas publicaciones al respecto vendrían a "ratificar lo que por aquel entonces se venía apuntando". Por ello, aseguran que "causa una profunda inquietud la posibilidad de que las supuestas estrategias de deslegitimación hayan afectado no solo a una compañera concreta, sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura".

También señalan que en estos últimos años han sido "frecuentes los ataques desde la política a miembros del poder judicial, sin más fundamento que el de discrepar del contenido de las resoluciones dictadas", pero consideran que lo que está ocurriendo y se está conociendo "va mucho más allá", pues "apuntaría a una estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial".

Por tanto, consideran insuficiente la declaración emitida este martes por la Comisión Permanente del CGPJ, en la que expresa su "preocupación" por las manifestaciones de responsables de altas instituciones del Estado "cuestionando la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales". Así, critican "la falta de contundencia" y "el silencio del CGPJ" ante dichas informaciones, a la vez que lamentan "la ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, ignorando su deber legal de defender la independencia judicial".

Las asociaciones concluyen avisando de que se mantendrán "expectantes ante lo que resulte de las diligencias que se están instruyendo" y que adoptarán las medidas que estimen oportunas, "en el ámbito estatal y europeo, en interés no solo de los jueces, juezas, magistrados o magistradas directamente concernidos, sino en el de todos los miembros de la carrera judicial". Por último, añaden que la "tranquilidad en el desarrollo de su trabajo no ha de verse perturbada".