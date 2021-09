Así ha sido el cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Congreso

Pedro Sánchez y Pablo Casado han protagonizado un nuevo cara a cara en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno, en la que han salido temas como la mesa de diálogo con Cataluña o la subida de la luz.

80 días después de su último encuentro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que su Ejecutivo siempre defenderá el interés general por encima de "cualquier presión o interés particular", refiriéndose a las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para abaratar la factura de la luz.

Por su parte, el líder de la oposición, Pablo Casado, primero ha echado en cara a Sánchez que haya estado "80 días sin dar la cara" y después le ha recordado cuando pedía dimisiones en la era Mariano Rajoy a cuenta de la subida de la luz: "Ya no queda nada de usted, ha traicionado todas sus promesas".

Tenso cara a cara

Casado ha asegurado que es Sánchez el que "sobra" porque dirige el Gobierno "más radical" de Europa "incapaz de resolver los problemas de los españoles".

Por su parte, el presidente le ha respondido que se fue del Congreso con el "no" y que vuelve "con el no": "No va a arrimar el hombro en esta legislatura; vuelve con la crispación". Además, ha subrayado que el Gobierno "lidera la vacunación" y va a ocurrir lo mismo con la recuperación económica, al tiempo que ha sacado pecho de su gestión en la evacuación de Afganistán.