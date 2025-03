Así es la ley de Junts para echar a los okupas en 48 horas que el PSOE ha aprobado con PP y Vox

En las últimas horas el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición de ley presentada por Junts que pretende agilizar el desalojo de okupas, tanto en caso de allanamiento de morada como en usurpaciones. Además de Junts, que es quien ha presentado la propuesta, han votado a favor PP, Vox, PSOE, PNV y Coalición Canaria.

El objetivo de esta ley es el desalojo inmediato de okupas en casos de allanamiento de morada habitual, delito flagrante o cuando la Policía entienda que la entrada ha ocurrido en las 48 horas anteriores. Para ello, podrían utilizarse pruebas o circunstancias como la rotura de puertas o ventanas, la activación de una alarma o el testimonio de vecinos.

La propuesta de Junts incluye, además, que los okupas tengan 48 horas para acreditar su "posesión legítima" y limitar la suspensión de los desahucios a casos en los que las viviendas pertenezcan a empresas o personas físicas con más de diez viviendas, así como a ocupantes que además de estar en situación de vulnerabilidad económica sean dependientes o víctimas de violencia machista.

La diputada de la formación independentista catalana, Marta Madrenas, defendió esta proposición de ley afirmando que Cataluña "lidera" los casos de ocupación ilegales y que los datos "indican que el problema está aumentando".

Insistió en que no son ciertos "algunos discursos populistas que alarman a la ciudadanía sugiriendo que cualquiera que salga de su casa fácilmente puede encontrarse su domicilio okupado", aunque eso "no significa que el problema no sea grave ni que no genere consecuencias negativas".

Desde Junts destacan, también, que su iniciativa busca la recuperación rápida de los inmuebles, ampliando el concepto del delito flagrante y fomentando juicios inmediatos, y no propone aumentar sanciones.

La proposición de ley ha contado con el voto en contra de grupos de izquierda como Sumar, Bildu o ERC, que han criticado que el problema de la ocupación se sobredimensiona para generar miedo en la ciudadanía y han apuntado a la especulación y las viviendas vacías de rentistas, fondos buitre y bancos como los principales problemas en torno a este asunto.