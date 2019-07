¿En qué consiste la reforma del artículo 99 de la Constitución que plantea Sánchez?

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha propuesto durante su discurso reformar el artículo 99 de la Constitución para que no vuelvan a producirse nuevas situaciones de bloqueo político.

Pedro Sánchez ha propuesto al inicio de su discurso de investidura que todas las fuerzas políticas lleguen a un Pacto de Estado para reformar el artículo 99 de la Constitución.

Dicho artículo está dentro del Título IV que se refiere al Gobierno y la Administración y regula el procedimiento de la investidura parlamentaria.

¿Qué dice el artículo 99 de la Constitución?

Este dice que justo después de cada convocatoria electoral, el Rey se reunirá con los distintos representantes de los grupos políticos que hayan obtenido representación parlamentaria. Tras estas reuniones, el Monarca propondrá a un candidato que tendrá que ir al Congreso a exponer su programa de Gobierno.

Tras exponer sus propuestas, el candidato deberá someterse a la confianza de la Cámara en una primera votación para la que será necesario obtener la mayoría absoluta. De no conseguirla, 48 horas después habrá una segunda votación en la que el candidato sólo necesitará la mayoría simple (más síes que noes).

De obtenerla, el candidato será investido presidente, pero si no la consigue, el Rey deberá volver a iniciar nuevas rondas de consultas para proponer a otro candidato que, igualmente, tendrá que someterse a la confianza del Congreso.

Si pasados dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato obtiene el apoyo de la Cámara, el Monarca disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones.

¿En qué consiste la reforma que propone Sánchez?

El presidente del Gobierno en funciones ha pedido un Pacto de Estado para reformar el artículo 99 con el objetivo de evitar futuras situaciones de bloqueo.

Durante su discurso de investidura, Sánchez ha propuesto adaptar el artículo a la "nueva realidad parlamentaria" en la que ya no existe un bipartidismo tan consolidado como antes, sino que hay multitud de nuevas fuerzas políticas.

El líder socialista ha propuesto que haya sólo una votación y gobierne quien consiga la mayoría simple del Congreso. "Los ciudadanos no deben sufrir nunca más la amenaza de una repetición electoral, con una votación basta", ha dicho Sánchez en su intervención.

También, en una entrevista hace unas semanas en la televisión pública, el presidente en funciones opinó que otra posible opción sería el procedimiento que se lleva a cabo en los ayuntamientos donde, si no hay acuerdo entre las fuerzas, gobierna el candidato más votado. No obstante, aclaró que no sería una propuesta firme, como sí ha sido la de su discurso de investidura.

