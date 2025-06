Feijóo pide a Sánchez que se "rinda a la democracia" y que "convoque elecciones ya": "España no es un cortijo"

Miles de personas han acudido a la Plaza de España (Madrid) para manifestarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez alentados por el PP de Alberto Núñez Feijóo. Bajo el lema "mafia o democracia", los populares han movilizado a 100.000 personas según el PP y 50.000 según delegación del Gobierno para protestar contra los supuestos casos de corrupción de rodean al PSOE.

La de este 8 de junio ha sido la sexta manifestación convocada por el PP desde el inicio de la legislatura en verano de 2023. Han acudido la mayoría de presidentes autonómicos, así como expresidentes del Gobierno, como José María Aznar o Mariano Rajoy.

Antes de comenzar el acto, Feijóo agradecía a sus seguidores la movilización a través de un vídeo en X (antes Twitter) en el que llamaba a movilizarse por "la decencia, por la democracia, por el cambio que necesita España".

A su llegada a la concentración se ha dado un baño de masas junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y ha lanzado una pulla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Que se siga escondiendo".

Feijóo le ha pedido a Sánchez convocar elecciones y ha acusado al PSOE de mancharlo todo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado el acto entre gritos de "¡presidente, presidente!". "He pedido no hondear las siglas de un partido porque no es ideología concreta la que reivindicamos. No estamos para defender un partido, estamos para defender un país".

Ha calificado la situación del Gobierno de "crítica" y ha hecho un llamamiento a los españoles: "Vuestros derechos están en juego. O se está con la desvergüenza o con el respeto, con la decencia o con la democracia".

Feijóo ha sostenido que va a estar "a la altura de este país" y ha atacado al PSOE por "mancharlo todo y llenarlo de corrupción, cloacas y mentiras". "España no es un cortijo, no somos sus siervos", ha añadido. Se ha preguntado si "es posible que pasen más cosas" y ha prometido que van a construir puentes "hacia el diálogo".

Asimismo, se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno: "Señor Sánchez, deje de esconderse, deje de mentir, deje de huir. España ya sabe quién es usted y los suyos. Y por eso le digo ríndase a la democracia. Convoque elecciones, las queremos ya. Porque nadie le votó para hacer esto".

Almeida ha llamado a Sánchez "capo de la banda"

El alcalde Martínez-Almeida ha sido el encargado de inaugurar el acto. Ha agradecido a las "más de 100.000 personas" que han acudido a la concentración y que representan "la España que no está en el búnker de Sánchez, la España que dice basta ya, la España que va a conseguir a la convivencia del 78 que conseguimos entre todos".

Almeida se ha encargado de explicar el porqué del lema "mafia o democracia" y ha recordado que en la Torre de Madrid "Jessica tenía el nido de amor con Ábalos pagado por todos", que en Ferraz "se han creado las cloacas" y que Moncloa es "el centro de negocios de Sánchez".

Ha comparado al PSOE con una banda de la que "Pedro Sánchez es el capo" -momento en el que los asistentes han comenzado a gritar "¡Pedro Sánchez, dimisión!"- y ha afirmado que "no nos vamos a rendir ni a callar. Nosotros no queremos muros, queremos puentes". Y aunque "no vienen tiempos fáciles, Pedro Sánchez abandonará la Moncloa", ha terminado.

Ayuso ha comparado a Sánchez con Maduro y la situación actual con una dictadura

Después ha sido el turno de Ayuso que, entre gritos de "¡Tú sí que vales!", ha manifestado que Madrid es un lugar de acogida y que "España no es plurinacional, no somos extranjeros en nuestra casa". Su discurso se ha centrado en la corrupción del PSOE.

"Lo último que le faltaba a España es un Gobierno corrupto sin principios ni amor por su nación que fuera capaz de poner al frente a personas capaces de crear más corrupción para tapar corrupción, y eso se llama mafia", ha lamentado.

También ha denunciado que España se está convirtiendo en una dictadura y ha comparado a Sánchez con Maduro: "Esto es lo que le mantiene a Maduro en las urnas. ¿Hay urnas? Sí. ¿Hay democracia? No".

Para concluir, la presidenta madrileña ha pedido que "esto tiene que llegar a su fin" porque "la herencia de Sánchez la vamos a pagar por décadas. Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a los españoles".