Alsina: "Según algunos cargos del PSOE, sí que hay denuncias falsas cuando les afectan a ellos"

Los problemas crecen en el PSOE y el vértigo que ahora se siente en Ferraz y La Moncloa no es tanto por Leire Díez y por el ex de la SEPI, sino por las denuncias por acoso sexual que van apareciendo en canales internos del PSOE contra personas que desempeñan cargos relacionados con el partido o con las administraciones públicas.

Este miércoles se conoció que había una nueva denuncia que afectaba al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Lo primero que dijo él por la mañana fue que no había nada, que todo eran denuncias falsas. Y ahí ironiza Carlos Alsina al preguntarse: "Pero, ¿hay denuncias falsas? Según algunos cargos del PSOE sí que las hay cuando les afectan a ellos".

La renuncia de Tomé

Tomé habló de denuncias falsas, de un montaje contra él y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dijo que no iba a dimitir porque no había razón para ello, pero explica Alsina que "durante el día pasaron cosas y desde Ferraz se le dijo al PSOE de Galicia que tenía que forzar la renuncia de Tomé. Así que esto fue lo que anunció por la tarde, que abandonaba la presidencia de la Diputación de Lugo, aunque no abandona ni su pertenencia a la Diputación ni su condición de alcalde de Monforte, que lo es, aunque como ya no milita en el PSOE, va a ser un alcalde no adscrito, vamos a ver si aguanta".

Sin embargo, Tomé insistió en su inocencia: "No se me puede acusar de algo que no cometí. Esto me recuerda a tiempos pasados cuando alguien te denunciaba y te llevaban a no se dónde. Creo que no podemos volver ahí".

Explica Alsina que algunos diarios cuentan este jueves que hay "cierta preocupación en el PSOE porque en varios grupos de WhatsApp se empiezan a decir cosas que anticipan que puede haber más denuncias en distintos lugares de España que afectarían a cargos orgánicos del PSOE".