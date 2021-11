Ada Colau corona a Yolanda Díaz como la "líder mundial" que "le ha tocado" ser

La alcaldesa de Barcelona y coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Ada Colau, profesó este domingo definitivamente su apuesta por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como líder y candidata de la izquierda, al afirmar que "España ahora necesita un liderazgo como el de Yolanda" y que, ella "nunca quiso ser presidenta, no quería ser una líder mundial, pero le ha tocado".

Colau finalizó con una alabanza rendida a Díaz su intervención para cerrar el acto de clausura de la III Asamblea Nacional de los Comunes, en el que también participó la vicepresidenta, quien fue aclamada como "presidenta, presidenta" por el auditorio barcelonés al tomar la palabra y al ser objeto de las alabanzas de la alcaldesa.

"Sé que eres de verdad, así de empática, así de trabajadora, sé que no lo has buscado", le dijo directamente. Y, pasando a la tercera persona, prosiguió: "Yolanda Díaz nunca quiso ser presidenta, no quería ser una líder mundial, pero le ha tocado".

Colau reflexionó que el de Díaz "es un liderazgo que no viene impuesto por el cargo ni porque tenga dinero", sino que "su liderazgo es feminista porque se lo hemos dado las demás, millones de personas". Y le pidió expresamente: "Sigue adelante, necesitamos liderazgos como el tuyo. España ahora necesita un liderazgo como el de Yolanda Díaz".

Ahora bien, igual que la vicepresidenta, en su intervención, le había garantizado a ella apoyo si quería volver a intentar ser alcaldesa de Barcelona pero sin obligarla a presentarse, avisó de que jamás la va a "forzar a que quiera ser candidata" a La Moncloa, sino que "habrá que respetarla siempre sea cual sea su voluntad".