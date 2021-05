Los mejores memes de las elecciones de Madrid

La señora que sustituirá a Marcelo en Londres para que pueda cumplir como presidente de mesa electoral

Marcelo se ha personado esta mañana para cumplir con su papel de vocal suplente en la mesa que le había sido asignada en las elecciones. No obstante, una mujer se ha ofrecido para sustituirle. Los compañeros de LaSexta, informando minuto a minuto de las elecciones madrileñas, han cometido un error que ha dado para meme.

"Marcelo se ha personado para cumplir con su papel de vocal suplente en la mesa asignada. Sin embargo, una señora mayor, que era segunda suplente de vocal, se ha ofrecido para suplirle y viajará a Londres con el equipo", ha tuiteado la cadena. No obstante, dado que la señora no era la que viajará a Londres para jugar contra el Chelsea, se han tenido que corregir con buen humor: "A modo de aclaración, ya que evidentemente el tuit quedó un poco ambiguo: el que viajará a Londres para jugar con el Real Madrid es Marcelo, no la señora, que no sabemos si viaja o no, pero no está inscrita para la Champions. Cara sonriente con boca abierta y sudor frío".

Las redes no han dudado en hacer mofa al respecto: "Mejor que Marcelo yo creo que puede hacerlo si no es muy mayor".