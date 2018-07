Podemos insiste en que no renuncia al referéndum en Cataluña y el PSOE recalca que "no es posible"

Podemos, por boca de su responsable del programa electoral, Carolina Bescansa, ha insistido este jueves en que su partido no renuncia a la celebración de un referéndum en Cataluña pero desde el PSOE, su 'número dos' por Madrid, la magistrada Margarita Robles, ha dejado claro que "no es posible".

Durante el debate electoral emitido en Antena 3 se ha preguntado a las asistentes si sus posiciones políticas respecto al problema catalán podrían frustrar un hipotético acuerdo de gobierno.

Bescansa ha explicado que Podemos defiende "soluciones democráticas" a los problemas políticos y ha justificado la convocatoria de esa consulta en que el 80% de los catalanes quiere decidir sobre su futuro. En este punto, se ha mostrado convencida de que, en caso de pudiera celebrarse, la mayoría de los ciudadanos se posicionarían a favor de permanecer en España. "Quiero que mi país siga unido pero porque quiere seguir unido y por la voluntad política de la gente", ha manifestado la 'número dos' de la formación morada por Madrid, incidiendo en que en estos momentos en el país "lo que no pase por la vía democrática, no tiene cabida".

En su turno, Margarita Robles ha remarcado que el PSOE tiene "muy claro" que el actual marco constitucional no permite la celebración de un referéndum en Cataluña y ha puesto de relieve que lo que prima su partido en Cataluña es la resolución de los problemas de los catalanes "y no envolverse en la senyera" para no hacerlos frente y "querer ser más que nadie". "Hay que resolver los problemas de los catalanes", ha insistido Robles, quien ha aprovechado el tema catalán para cargar contra el PP, al que ha acusado de "no asumir" su responsabilidad y de haber "tirado los trastos" al Tribunal Constitucional. "Eso no es aceptable", ha remachado.

En esta misma línea se ha manifestado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, quien ha censurado a Podemos que siga "alimentando" el discurso de los independentistas catalanes de "no hablar" de los problemas de esa comunidad y de querer "obligar" a los catalanes de elegir entre quedarse o no en España.