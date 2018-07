Pablo Iglesias deja la puerta abierta a pactos con ERC y carga contra el PSOE

En rueda de prensa en el Congreso, Iglesias se ha pronunciado así después de la carta que el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho llegar a su militancia, en la que tiende la mano al espacio de los comunes y propone "tejer complicidades". Ante ese llamamiento, Iglesias pide prudencia al hablar de pactos post electorales, que deberán cerrarse tras las elecciones, y ha recordado que en Podem son los inscritos quienes deciden sobre acuerdos de gobierno.

No obstante, ha anticipado que si la carta de Junqueras significa que reconoce que "el unilateralismo no es legítimo" y que se pueden explorar fórmulas "democráticas y legales" que apuesten por un Gobierno entre progresistas tanto en Cataluña como en España, eso "sería una buena noticia". "Si apuestan por políticas progresistas que sirvan para gobernar en Cataluña y también en España, hay que valorar positivamente" esa decisión, ha dicho Iglesias "con toda prudencia", especialmente "estando ya en campaña electoral".

Menos comprensivo se ha mostrado con el PSC y el PSOE, a quienes ha acusado de haberse alejado de las posiciones progresistas en Cataluña, provocando dimisiones en su propio partido, como la del alcalde de Terrasa, Jordi Ballart, o de la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, miembro de la ejecutiva, por su desacuerdo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Iglesias ha criticado que la comisión sobre el modelo autonómico en el Congreso, que el PSOE "vendió" como un foro para afrontar desde el diálogo parlamentario "el problema territorial" y la reforma constitucional, finalmente se haya convertido en el "club de amigos" del 155, donde el PP no acepta modificar la Constitución y pretende incluso "recentralizar más".

El secretario general de Podemos ha reconocido que se han roto todos los puentes y canales de diálogo con los socialistas, a quienes ha acusado de juntarse con los "corruptos y la extrema derecha" del PP y Ciudadanos. Aunque ha emplazado una vez más al PSOE a rectificar y a su secretario general, Pedro Sánchez, a cumplir lo que prometió en las primarias.

Según el líder de Podemos, Sánchez prometió defender una España plurinacional, que Podemos sería su "socio preferente" y que su prioridad sería lograr la salida de Mariano Rajoy del Gobierno sin descartar una moción de censura. "Y nunca más se supo", ha dicho tras insistir en su deseo de que el PSOE abandone esa estrategia de prometer una cosa y hacer otra.

Iglesias, por otro lado, no ha ocultado que vería con buenos ojos que el candidato de 'los comunes' a la Generalitat, Xavier Domènech, diera un paso al frente para convertirse en el líder de Podem Catalunya si así se lo piden los militantes. Ha subrayado que no le corresponde hacer ese ofrecimiento porque es una decisión que compete a los inscritos, pero ha admitido que no le "desagradaría" que así fuera, si bien ha recordado que la asamblea ciudadana que elegirá la nueva dirección tras la salida de Albano Dante Fachín es probable que se celebre ya después de las elecciones del 21 de diciembre.

Por último, el líder de Podemos se ha referido a las informaciones que apuntan a injerencias rusas en la crisis de Cataluña, ante las que ha apelado a la prudencia. El líder de Podemos se ha mostrado convencido de que si hubiera una "amenaza real", el Gobierno "sería lo suficientemente responsable" como para informar al resto de las fuerzas políticas en la comisión de secretos oficiales del Congreso. Por ello, ante meras informaciones periodísticas no cree prudente "generar alarma señalando la vulnerabilidad del país ante ataques exteriores" y pide poner por delante la "responsabilidad de Estado".